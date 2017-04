Jikke Hende zesde Etaleur van Nederland

Arnhem - Jikke Hende, student Styling & Design van Groenhorst Velp is met 487 punten zesde van Nederland geworden. Dit was tijdens Skills The Finals, het nationaal kampioenschap van Skills Heroes Etaleur 2017 dat van 16 tot en met 18 maart in de RAI Amsterdam plaatsvond. Doel van deze wedstrijden is om aanstormend vaktalent een podium te geven en beroepsonderwijs naar een hoger niveau te tillen.



Spannende strijd

De opdracht was om een kleine tafellamp in een etalagekast van ± twee bij twee meter te presenteren. Het materiaal wat ze daar bij mochten gebruiken lag allemaal klaar. De opdrachtgever was de Bijenkorf. De acht deelnemers maakten allereerst een ontwerptekening daarna begon de strijd tegen de tijd. In tweeëneenhalve dag werd de kast o.a. geverfd, vloerpanelen bespannen met lak folie en houten panelen gezaagd uit de meters hout. De coach van Jikke, Ellis Rexwinkel, is super trots op haar: "Jikke bleef ondanks haar rode wangen, heel kalm en werkte rustig door en dat met al het publiek om haar heen. De plaatsen 4 t/m 6 lagen qua puntenaantal heel dicht bij elkaar maar de school Nimeto uit Utrecht bleek te sterk voor ons, zij gingen er met de eerste en tweede plaats vandoor. Het was een mooi evenement en een prestatie om trots op te zijn, volgend jaar doen we zeker weer mee".



Het vak etaleren

Hoe kun je een product laten opvallen? Er is zo veel om ons heen dat we het vaak niet meer zien. Het is aan stylisten om iets speciaals te bedenken zodat een product opvalt. Ze gaan aan de slag met kleur, licht, letters en allerlei verschillende gereedschappen en materialen. Met hun aanleg voor tekenen en originele ideeën bedenken ze verrassende presentaties. Ellis Rexwinkel, coach van Jikke en docent Styling & Design van Groenhorst Velp was van te voren erg benieuwd hoe Jikke het er in deze wedstrijd vanaf zou brengen omdat het de eerste keer was dat we ons zouden meten met andere scholen op het gebied van styling.



Internationale ervaring op Skills

Groenhorst Velp heeft al meerdere studenten geleverd voor de Skills vakwedstrijden Tuinaanleg en Bloembinden. In Seoul (2010), Brazilië (2015) en Zweden (2016) werden we respectievelijk; eerste van de wereld, vierde/veertiende van de wereld en negende van Europa. Tijdens de open dag wordt er veel informatie over de Skills gedeeld met de bezoekers.



WorldSkills Netherlands

Met Skills Heroes benadrukt WorldSkills Netherlands, de mbo-scholen, brancheorganisaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het belang van vakmanschap. Naast Skills Heroes organiseert WorldSkills Netherlands ook vakwedstrijden voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool (Skills Juniors) en vakwedstrijden voor vmbo'ers (Skills Talents). WorldSkills Netherlands begeleidt ook Team Nederland naar EuroSkills en WorldSkills, de Europese en wereldkampioenschappen voor beroepen. 35 jonge vakkampioenen hebben zich geplaatst voor WorldSkills 2017, het WK voor beroepen. Dit event vindt plaats van 14 t/m 19 oktober in Abu Dhabi, de Verenigde Arabische Emiraten. Zo'n 1.300 jongeren tot 22 jaar nemen het daar op tegen vakgenoten uit 58 landen. Alle uitslagen van het NK zijn hier te vinden: http://www.skillsheroes.nl/het-kampioenschap/uitslagen-finale