Willemsen makelaars en Hestia van Elten Makelaardij samen verder

Arnhem - Willemsen makelaars en Hestia Van Elten Makelaardij gaan vanaf 13 november samen verder onder de naam Willemsen makelaars. Hiermee ontstaat het makelaarskantoor met het grootste woningaanbod in de regio.



Directeur Maarten Hendriks van Hestia van Elten Makelaardij is blij met de samenwerking: 'Willemsen makelaars is nu het grootste makelaarskantoor in de regio Arnhem, met het grootste woningaanbod. Dat is goed nieuws voor onze klanten, omdat het netwerk daardoor groter wordt.' Hendriks blijft als makelaar actief binnen Willemsen makelaars.

'We hebben met Hestia van Elten Makelaardij een sterk team in huis', zegt Roy Boesveld, directeur van Willemsen makelaars. 'Hiermee versterken wij onze kwaliteit als full-service makelaarskantoor in de regio.'



Willemsen makelaars adviseert bij de aan- en verkoop van (nieuwbouw)woningen en bedrijfsmatig onroerend goed. Tevens verricht het makelaarskantoor taxaties en adviseert het bij nieuwbouwontwikkelingen, beleggingen en hypotheken.