Start verkoop ‘Energiepositief Wonen’ in Ecowijk De Kiem, Schuytgraaf Arnhem

Arnhem - Op de Dag van de Duurzaamheid, startte Welling officieel met de verkoop van het duurzame nieuwbouwproject ‘Energiepositief Wonen 20 E+ BENG woningen’ in Ecowijk de Kiem, Schuytgraaf Arnhem. Met de door hen ontwikkelde BENG woning lopen zij ver vooruit op de toekomstige eis. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn.

De aanloop naar dit project is feitelijk al enkele jaren geleden gestart, toen DNA in de Bouw (een kennisnetwerk van bouwgerelateerde organisaties) in een vroeg stadium meedacht met de gemeente Arnhem over de mogelijkheden van het ontwikkelen van een vergaand duurzame wijk genaamd Locatie 3.0 in Schuytgraaf. Energiepositief Leven (het samenwerkingsverband tussen Architektengroep Gelderland, aannemer Welling en bouwfysicus Bouwvisie dat gericht is op het realiseren van duurzaamheidsambities) nam aan het proces als onderdeel van DNA in de Bouw deel.

Ilse Hoesté-Riupassa, Manager Marketing/PR bij Welling Bouw | Onderhoud bv: ‘In juni 2016 gingen we van start met het ontwerp van de woning, die ruimschoots voldoet aan de BENG-norm. We besloten om het project ‘Energiepositief Wonen’ (E+) te noemen, aangezien dat is wat wij met onze E+ woningen en de wijk voor ogen hebben. Een duurzame, comfortabele woning om in te wonen, in een bijzondere wijk waar iedereen op een positieve manier en met respect voor mens en natuur met elkaar omgaat. Waarbij we met onze woningen niet alleen gebruik maken van energie, maar deze ook zelf opwekken en teruggeven.’

Koen Bos, Planontwikkelaar bij Welling Bouw | Onderhoud bv vult aan: ‘Het Trias Energetica-principe was uitgangspunt voor het ontwerp van de woning. We hebben, door vroegtijdige samenwerking met de architect en bouwfysica-adviseur, ervoor gezorgd dat we ruimschoots aan de eisen van de BENG-norm voldoen. Zo hebben de woningen o.a. grote dakoverstekken, PV-panelen, zomernachtventilatie, triple beglazing en zeer hoge isolatiewaarden. Resultaat daarvan is een zeer aangenaam binnenklimaat en laag energieverbruik. Daarbij kan de woning, door de technische optimalisatie, efficiënt en snel gebouwd worden. Hierdoor hebben we, zelfs in de huidige opgaande markt, de bouwkosten relatief laag kunnen houden, waardoor onze duurzame BENG woning voor kopers betaalbaar is.’

De E+ BENG woning is een doorontwikkeling van het conceptuele woningbouwprogramma van het samenwerkingsverband Energiepositief Leven en kan in verschillende architectuurstijlen en op basis van duurzaamheidsambities door geheel Nederland gerealiseerd worden.