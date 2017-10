Van laadpaalpionier tot EV-multinational

Arnhem - Hoe design bijdroeg aan de succesvolle ontwikkeling van NewMotion

Wat acht jaar geleden begon met een lokale ontwerpwedstrijd voor een nieuwe standaard in het toen nog

prille laadpalenlandschap, resulteerde vandaag in de verkoop van NewMotion aan Shell. Dat maakten de

twee partijen donderdag bekend. Aan de basis van de succesvolle ontwikkeling staan naast NewMotion zelf

ook de Arnhemse ontwerpers Floris Schoonderbeek (Studio FS), Dirk Claessens en Maarten Verweij

(Ontwerpbureau Sinds 1416). "Dit succes laat zien wat het kan betekenen als je als ondernemer design

thinking belangrijk maakt."

NewMotion is Europees marktleider in laadoplossingen voor elektrische voertuigen (EV) en vervulde vanaf

2009 een pioniersrol in de industrie. Die pioniersrol pakten Studio FS en Sinds 1416 ook door na het winnen

van een ontwerpwedstrijd samen te gaan werken met NewMotion, als design- en communicatiepartner.

"Het succes zit voor ons in het proces en wat je als ontwerper in zulke maatschappelijke veranderingen

kunt betekenen", aldus Schoonderbeek. "Design wordt veel ingezet voor bewustwording. De verkoop van

NewMotion aan Shell laat zien dat de invloed verder reikt, dat je als ontwerper echt iets teweeg kunt

brengen en business kunt genereren."

Discipline-overschrijdend

De drie ontwerpers gingen de samenwerking met NewMotion aan vanuit een persoonlijke interesse in de

groeiende markt van elektrisch vervoer. De overtuiging was: we gaan iets bijdragen aan een duurzamere

wereld en dat kan het beste met een discipline-overschrijdende aanpak.

De destijds ontworpen lolo – waarvan de doorontwikkelde variant vorig jaar de prestigieuze Red Dot

Product Design Award won – is uitgegroeid tot een van de meest verkochte laadpunten ter wereld. Hij is

gemaakt om in de bestaande infrastructuur te worden ingepast, zowel op parkeerplaatsen als bij mensen

thuis. "We hebben hem teruggezien aan muren, tuinhekjes, verkeersborden en zelfs gemonteerd onder

een brievenbus", aldus Dirk Claessens van Sinds 1416.

Aaibaar ontwerp

Bij de productontwikkeling werd heel bewust gericht op de overgangsfase van EV. Schoonderbeek: "We

kozen destijds voor een aaibaar ontwerp, waar je het stopcontact nog in herkent en met genoeg ruimte

voor de veranderende techniek. Wat ook goed werkte: een anoniem ontwerp met volop ruimte voor

bestickering. Dat maakte het voor partijen als Ikea en Q-Park interessant, want die konden hem zelf

helemaal branden."

Claessens: "Maar met een beter en mooier product alleen kom je er niet, het gaat om een

gedragsverandering die je teweeg wilt brengen. Naast design was communicatie daarom net zo cruciaal.

Niet alleen in de vorm van een huisstijl, maar door een hele community te creëren."

Plug-in parties en guerrilla laden

Met die communicatie brachten de partijen een beweging op gang. De laadpunten werden een

bestemming door ze te plaatsen op plekken met voldoende faciliteiten, om een korte wachttijd positief te

overbruggen. Er werden laadpassen ontwikkeld en gebruikers werden via een app aan elkaar gekoppeld.

Er werden zelfs plug-in parties georganiseerd, waarbij de stroom voor muziek en koeling uit een laadpaal

kwam. En er kwam een Guerrilla Charging-website, waar publiek toegankelijke stopcontacten in kaart

werden gebracht. Oftewel: waar je gratis stroom kon tappen. Claessens: "Door een startup-sfeer te creëren

wilden we de lulligheid die in de begintijd rond elektrisch rijden hing tegengaan."

Belangrijke transitie

Wat begon met tien laadpunten in de gemeente Arnhem groeide via Nederland en Europa uit tot een

wereldwijd netwerk voor elektrisch rijden, met ruim dertigduizend privélaadpunten. Maarten Verweij: "We

zijn ontzettend trots dat we vanuit ons vakgebied bij hebben kunnen dragen aan deze maatschappelijk

belangrijke transitie. Het is nu aan Shell en andere partijen om de volgende stap in schaalvergroting binnen

EV te realiseren. Met veel energie kijken we uit naar kansen en nieuwe samenwerkingen die deze verkoop

ons als ontwerpers kan brengen."