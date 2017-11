Expositie Café Meijers

Speciaal voor de feestdagen. Aan het shoppen voor een cadeau? Net als vorig jaar hangt het werk van Yolanda God in november weer in Café Meijers. Zij is zelf 17 november en 1 december (tussen 10.00 en 19.00) twee dagen aanwezig. U kunt haar dan live aan het werk zien en persoonlijk kennis maken, onder het genot van een lekkere koffie/thee bij Café Meijers. Een kunstenaarscafé in Arnhem sinds lange tijd. Te vinden in de Beekstraat 2 midden in de stad.