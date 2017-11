Grote sfeeractie voor aanvang van Europa League wedstrijd Vitesse-Zulte Waregem

Arnhem - Voor aanvang van de Europa League wedstrijd Vitesse-Zulte Waregem verzorgt supportersgroep VIVO 1892 een grote sfeeractie in stadion GelreDome.

Deze sfeeractie is een vervolg op de sfeeractie "Small in Europe big in our hearts" tijdens de Europa League wedstrijd Vitesse-Lazio. VIVO 1892 hoopt met deze sfeeractie het startsein te geven voor een ouderwets avondje Europacup voetbal met als resultaat de eerste overwinning van Vitesse in de Europa League.



Ruim 150 liter verf

Vier weken lang is er door een groep fanatieke Vitesse supporters gewerkt aan deze nieuwe sfeeractie. De sfeeractie bestaat uit een groot sfeerdoek en een tekstbanner van ruim 80 meter lang! In de sfeeracties zit ruim140 liter verf, 650m2 doek en heel veel uren schilderwerk.

Doneer voor Europese sfeer

Het geld voor deze sfeeracties is afkomstig van sponsoren en donaties van Vitesse supporters. In totaal is er ruim 1800 euro gedoneerd door Vitesse supporters.

VIVO 1892

Supportersgroep VIVO 1892 (Vitesse Is Van Ons) heeft zich als doel gesteld de sfeer in het GelreDome te vergroten. De inmiddels bekende Arnhemse vlaggenzee wordt elke thuiswedstrijd klaargelegd door de vrijwilligers van VIVO 1892. Daarnaast worden jaarlijks verschillende sfeeracties voorbereid en uitgevoerd.