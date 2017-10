Laatste weekend in januari: Safari Trail & Run

Arnhem - De elfde editie van de Safari Run in Arnhem vindt plaats in het laatste weekend van januari. In de loop van de jaren is het hardloopevenement naast de traditionele Safari Run op zondag uitgebreid met de populaire Safari Trail op de zaterdag. Een waar hardloopspektakel voor jong en oud met steeds als thema: Eerst zweten, daarna aapjes kijken. De voorinschrijving is geopend.

De trail is populair. In twee jaar tijd kwam het deelnemersaantal bij de Safari Trail al op het niveau van de Run. De trail kent afstanden van 11, 22 en 33 kilometer, waarbij elke afstand wordt afgelegd over één grote ronde. De kortste afstand is vooral pittig door het vele klimmen en dalen. De langere afstanden over 22 en 33 kilometer worden dit jaar grotendeels nieuw ontworpen en gaan door het mooie Landgoed Warnsborn.

Zondag 28 januari vindt de 11e Safari Run plaats, te beginnen met de Panda’s en Welpen en voor hun wedstrijd over 800 respectievelijk 1600 meter. Deelnemende kinderen krijgen behalve een mooie medaille ook een bon voor een gratis pannenkoek van ’t Pannekoekhuis Schaarsbergen en een waardebon om met korting een bezoek te kunnen brengen aan Burgers’ Zoo.

De Leeuwen- en Leeuwinnenafstand bedraagt 5 kilometer, waarna als afsluiter de Buffelloop op het programma staat, 10 kilometer lang. Iedere deelnemer krijgt bij zijn startbewijs een voucher voor een gratis sauna bezoek bij de Veluwse Bron én een waardebon om met korting een bezoek te brengen aan Burgers’ Zoo. Op die manier is het Safari Weekend een uitje voor de hele familie. Voor meer informatie www.safarirun.nl