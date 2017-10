Arnhemse Aikido-docent ontvangt derde Dan

Arnhem - Houwke Ong, docent aikido bij de Aikido Stichting Arnhem, heeft onlangs de graad van derde Dan behaald. Tegelijkertijd behaalden Hamid Baqi en Pasi Lahendepera bij dezelfde club hun eerste Dan. De certificaten van het Aikido-hoofdkwartier uit Japan werden door hoofddocent Piet Lagerwaard (6e Dan) in Arnhem uitgereikt. Hij overhandigde ze ook aan geslaagden van de zusterorganisatie in Utrecht, die eveneens onder zijn leiding staat.

Bij het behalen van de eerste Dan onvangt men de zwarte band. Volgens Lagerwaard is dit een eerste belangrijke stap in de ontwikkeling van de beoefenaar: "Na een flink aantal jaren hard trainen is dit voor iedereen met enige aanleg en veel doorzettingsvermogen goed haalbaar, ongeacht iemands leeftijd. We hebben zowel een 65-plusser als veel jongere zwartebanders, en zelfs een 17-jarige, die deze stap hebben bereikt. Toch gaat de echte ontwikkeling in diepgang van de aikido-principes dan pas goed van start. Houwke Ong is daarin met zijn 3e Dan heel goed onderweg en toont dat hij die diepgang al goed beheerst".

Docent Ong heeft daarbij ook baat van zijn jarenlange Qigong-training. Hij geeft regulier Aikidoles op maandagen, leidt momenteel een introductiecursus in Aikido, en start binnenkort met een nieuwe cursus Qigong.

Aikido: zelfverdediging, zelfbeheersing en zelfontplooiing.