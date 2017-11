CDJA afdeling Arnhem opgericht: Steeds meer jongeren

Arnhem - Dinsdag 24 oktober jl. heeft in Brigant de allereerste leden vergadering van het CDJA plaatsgevonden. Hier werd het kandidaat bestuur gepresenteerd aan de aanwezige jongeren door de voorzitter van CDJA Gelderland, Gerjan van de Weg, waarna de CDA jongeren zich mochten buigen over deze kandidaten.

Er is unaniem ingestemd met de installatie en daarmee is een eigen afdeling voor de jongeren een feit. Kersverse voorzitter Scott van den Broek reageert: "Het is goed om te zien dat het aantal jongeren met een interesse in Christendemocratische politiek zo toegenomen is in de afgelopen 5 jaar. Dat betekent dat we als jongeren een eigen geluid kunnen gaan geven."

Het CDJA is namelijk een autonome vereniging, gelieerd aan het CDA. Zij hebben als taak jongeren te enthousiasmeren en te betrekken bij de partij. Daarnaast voorzien zij het CDA gevraagd en ongevraagd advies. "We zullen inderdaad het verenigingsleven promoten en het Christendemocratische geluid op een frisse en vlotte manier laten klinken.

Ook op de inhoud praten wij graag mee over zaken die ook relevant zijn voor jongeren. Het CDJA staat immers voor P&P, "oftewel party and politics". Het moet ook gezellig zijn", vervolgt van den Broek

Het CDJA Arnhem heeft verder een regiofunctie, het bedient namelijk ook de gemeenten:

- Westervoort

- Duiven

- Rheden

- Zevenaar

- Rozendaal

- Zutphen

- Doetinchem

- Oude IJsselstreek

"Het is een uitdaging om in sommige gemeenten jongeren te enthousiasmeren en te mobiliseren, daar helpen wij graag aan mee" aldus van den Broek, "het zal een hele opgave worden, dat moeten we niet onderschatten", maar het vertrouwen is groot. Scott gaat verder: "Kijk naar wat mijn mede collega's David Saelmans (secretaris) en Lydia Manusama (penningmeester) hebben opgezet als eerste evenement. Een lezing door Dr. Sid Lukkassen (VVD Duiven) gevolgd door een mooie discussie.

Het was een goed bezochte bijeenkomst, daar kunnen we toch blij mee zijn en het geeft vertrouwen in wat we nog meer kunnen doen. Verschillende jongeren hebben al aangegeven mee te willen denken en te willen werken aan de afdeling, dus deze lang gekoesterde wens komt voor ons eindelijk in vervulling. Het CDJA kan gevolgd worden via de volgende link: https://www.facebook.com/cdjaarnhem/