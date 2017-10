Ine van Burgsteden, wederom lijsttrekker CDA

Arnhem - Ine van Burgsteden, zittend wethouder, wordt de lijsttrekker van het CDA bij de raadsverkiezingen in maart 2018. Zo oordeelde de algemene ledenvergadering unaniem op donderdagavond.

Op plaats 2 staat CDA raadslid Klaartje van Dillen;

Op plaats 3 staat Rode Kruis voorzitter en voormalig provinciale staten lid Jan Hutten;

Op plaats 4 staat oud bestuursvoorzitter Martijn Bax;

Op plaats 5 staat fractiemedewerker en voorzitter van het CDJA Arnhem Scott van den Broek;

Op plaats 6 staat strategisch bestuursadviseur van de gemeente Helmond David de Vries.



Lijsttrekker Van Burgsteden is zeer verguld met het vertrouwen dat de leden in haar stellen. "Ik vind het een grote eer dat ik weer lijsttrekker mag zijn voor het CDA in Arnhem. Ik besef mij, dat het een grote verantwoordelijkheid is om deze klus te mogen klaren. Ik zet mij graag in samen met de andere kandidaten, als een team, met hart en ziel voor deze fantastische stad."

Ine van Burgsteden werd in december 2006 raadslid waarna zij een lange periode het gezicht van de CDA fractie was als fractievoorzitter. Sinds mei 2014 is zij wethouder. "Het CDA heeft nu een kandidatenlijst waar bekende en nieuwe gezichten op staan. Wij hebben erg veel zin om een positieve campagne te voeren. We zullen laten zien dat Arnhem een stad is waar je je thuis mag voelen, om trots op te zijn, en de inwoner er voor het CDA er toe doet. Met alle kandidaten die zich inzetten voor de toekomst van Arnhem met ambities waar de inwoner zich in herkent."

Martijn Veldboer, bestuurslid van CDA Arnhem licht de lijst toe: "Voor de eerste 6 plaatsen is gezocht naar kandidaten met kwaliteit en potentie om namens het CDA raadslid te zijn in de gemeenteraad van Arnhem. De eerste 6 personen van de advieslijst betreft een groep die bestaat uit 2 vrouwen en 4 mannen in de leeftijd tussen de 26 en 50 jaar, met ieder een eigen achtergrond, expertise en ervaring.

Het CDA gaat vol vertrouwen de verkiezingen tegemoet.

Het verkiezingsprogramma wordt binnenkort gepresenteerd.