Musis Sweet & Intense

Arnhem - Op vrijdag 5 januari 2018 vindt voor het eerst het familieconcert SWEET & INTENSE plaats in de nieuwe Parkzaal van Musis. Dit tweedelige concert is een samenwerking tussen Musis Arnhem en 33 Creations/La Fam. De line-up, die binnenkort bekend wordt gemaakt, bestaat uit zowel gevestigde als opkomende namen uit de Nederlandse popcultuur. De online Early Bird kaartverkoop start op donderdag 26 oktober om 12:00 uur.



MUSIS SWEET

MUSIS SWEET is er voor de jongste muziekliefhebbers. Tijdens een uitgebreid middagprogramma kunnen kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar samen met hun ouders, broers of zussen genieten van bekende popartiesten. De Parkzaal wordt zo ingericht dat ook de allerkleinsten goed zicht op het podium hebben om de show optimaal te kunnen beleven.



MUSIS INTENSE

Het avondprogramma MUSIS INTENSE is gericht op jongeren, die een line-up van popartiesten kunnen verwachten. Een buitenkans voor deze leeftijdsgroep om hun favoriete artiesten live on stage te beleven in een bijzondere setting.

Samenwerking

Projectbureau 33 Creations en creatief productiehuis La Fam, beiden gevestigd in Arnhem, bouwen samen met Musis aan programma's gericht op een jong en breed publiek.