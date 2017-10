Workshop: Oddkids

Oddstream komt naar Arnhem! Van vrijdag 27 t/m zondag 29 oktober exposeert Oddstream in de Eusebiuskerk, met tien kunstwerken op het snijvlak van kunst en technologie. Naast de expositie, bestaande uit tien installaties, zijn er op zaterdag- en zondagmiddag workshops voor kinderen, en op zondagavond een rondleiding met toelichting van de kunstenaars die Odd Walk wordt genoemd. Vrijdagavond om acht uur zal er een openingsperformance plaatsvinden. Kinderworkshops: Odd Walk Op zaterdag en zondag zijn er tussen 14.00 en 18.00 uur diverse kinderworkshops in kunst en technologie te volgen, voor kinderen vanaf 8 jaar. Zo kunnen ze kunstwerken maken met een tekenrobot, technische hoogstandjes bouwen met Lego Technic en elektronica of zelf werken aan een stop motion animatiefilm. Op zondagavond om 20.00 uur is de expositie te bekijken met toelichting van de kunstenaars die de installaties gecreëerd hebben, tijdens een zogenaamde 'Odd Walk'. Kaarten voor de expositie kosten €7,50 (studenten €5,-) en zijn te koop aan de deur. Voor deelname aan de kinderworkshops betaal je €3,-, of €7,50 als je ook de expositie wilt bekijken. Meelopen met de Odd Walk is €10,- (inclusief entree voor de expositie). De expositie is vrijdag t/m zondag geopend van 17.00 tot 22.00 uur. Alle activiteiten vinden plaats in de Eusebiuskerk in Arnhem.