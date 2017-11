Taste the Waste diner op donderdag 2 november

Donderdag 2 november zetten vrijwilligers van De Groene Vos een smakelijk Taste the Waste diner op tafel. Met dit diner laat De Groene Vos zien dat je van etenswaren met enkele bruine blaadjes, beurse plekjes of een net verstreken THT-datum nog een heerlijke maaltijd kunt koken. Ben je benieuwd welke producten De Groene Vos gered heeft voor het diner? Kom dan naar De Nieuwe Hommel, De Wiltstraat 6 in Arnhem en laat je verrassen. Wel even aanmelden! Het diner begint om 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur.

Er is ruimte voor 35 mensen. Meld je dus snel aan: info@degroenevos.nl of loop even binnen bij De Groene Vos aan de Hommelseweg 41. Aanmelden kan tot 31 oktober. Kosten voor dit vegetarische en biologische driegangendiner zijn € 7,50 per persoon, kinderen € 3,50. Van tevoren te betalen op NL92 TRIO 0781 5001 25 t.n.v. Stichting De Groene Vos o.v.v. Taste the waste-diner of contant in De Groene Vos. De “waste” wordt belangeloos geleverd door Estafette en Ekoplaza.

Veel goed voedsel gaat verloren bij oogsten, opslag, vervoer of verdwijnt thuis alsnog in de kliko. Zonde van de kostbare grondstoffen. Uit onderzoeken blijkt dat consumenten verantwoordelijk zijn voor ruim 30 procent van de totale voedselverspilling. In 2016 was dat per persoon gemiddeld 41 kilo aan vast voedsel en 57 liter aan dranken.

Meer informatie: www.degroenevos.nl