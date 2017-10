Twee exclusieve live concerten van de Edwin Evers Band in Doorwerth

Doorwerth - Vorig jaar oktober stond de Edwin Evers Band voor een uitverkochte zaal in Fletcher Hotel-Restaurant Doorwerth-Arnhem. Deze eerste samenwerking tussen Fletcher Events en de bekende band is met succes ontvangen. Reden te meer om deze succesformatie wederom uit te nodigen om naar Doorwerth te komen. Fletcher Events zou Fletcher Events niet zijn als we er niet een schepje bovenop deden. Dus niet één maar twee concerten staan op de agenda op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober a.s.



De Edwin Evers Band bestaat uitsluitend uit topmusici en staat onder leiding van Nederlands' bekendste DJ, Edwin Evers. Bij een concert van deze muzikanten wordt een onvergetelijke show vol met bekende 70's, 80's & 90's hits gegarandeerd. Het publiek zal worden opgewarmd door Ramon Boekel, die tijdens veel evenementen binnen Fletcher Events het voorprogramma op zich neemt. Ook DJ Dolphin gaat mee in de feestvreugde. Deze Partyjock zorgt ervoor dat men in de perfecte stemming komt voordat het dak eraf gaat met de Edwin Evers Bands.

Grijp niet mis en bestel nu de allerlaatste VIP-kaarten aan de balie van het hotel (Kabeljauwallee 35) te Doorwerth, tel: 0317-319010 of via www.FletcherEvents.nl