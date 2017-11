Rik Masson wint publieksprijs VBW Flowercup

Velp - Rik Masson (student Aeres MBO Velp) won niet alleen de publieksprijs in Aalsmeer maar legde ook, heel knap, beslag op de tweede plaats van het algemeen klassement.

De finale vond plaats op woensdag 8 november bij Cultra in Aalsmeer. De deelnemers maakten een Adventsarrangement, met daarin verlichting verwerkt en het zwarte Oasis Bioline Eychenne hart. De werkstukken werden beoordeeld door juryleden Max van de Sluis, Dini Holtrop en Jaap Wisse. De wedstrijdleiding was in handen van Erika Oldenhof. Hein Otten: 'Rik heeft in zo'n sterk deelnemersveld, met merendeel professionals, geweldig gepresteerd, we zijn heel trots op hem en gaan het dinsdag om 13.00 uur met de andere MBO studenten vieren op school!"

Ranking, de top 5:

1 Lucinda den Andel (Flora-Inn Bathmen) – 81,50 punten

2 Rik Masson (student Aeres/De Violier) – 76,25 punten

3 Marchien van den Berg (De Takkenwijven) – 75,75 punten

4 Henrieke Lankveld (Bloemenatelier Han Fokkink) – 74,67 punten

5 Lisa Kolk (Meesterlijk Geschikt) – 73,67 punten

Organisator Flowercup

VBW, de brancheorganisatie voor bloemisten, organiseert de Flowercup. Er zijn in totaal vier regionale voorrondes geweest. Van iedere voorronde gingen de beste zes deelnemers door naar de finale van de Flowercup in Aalsmeer. De publieksprijs werd beschikbaar gesteld door Smithers-Oasis.

Aeres MBO Velp

Aeres MBO Velp heette tot vorig schooljaar nog Groenhorst Velp. Onze naam is veranderd, maar de school blijft hetzelfde. Een leuke sfeer en goed onderwijs: dat vinden we belangrijk.

Meer informatie over de school en opleidingen is te vinden op www.aeresmbo-velp.nl en

meer informatie over de Flowercup: https://vbw.nu/vakmanschap/flowercup/