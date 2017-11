Oproep: Cultuur- & ontmoetingscentrum Kreek zoekt vrijwilligers

Oosterbeek - Kreek is een klein, sfeervol centrum dat beschikt over een eigen locatie in het centrum van Oosterbeek naast het vegetarisch restaurant Tjoe's op de Weverstraat 24.. Het pand biedt onder meer een gezellige huiskamer, waar iedereen welkom is, jong en oud. Stichting Kreek draait geheel op kracht van vrijwilligers.

Zoek je een nieuwe uitdaging, gezelligheid en een kunstzinnige omgeving? Mail dan bij voorkeur naar vrijwilligers@kreekoosterbeek.nl voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, of bel tijdens openingstijden naar 06-83914786 of loop gewoon een keer naar binnen. Wij zijn onder andere op zoek naar:

Gastheren en gastvrouwen

Kreek is een stichting in Oosterbeek, waar men overdag terecht kan voor een drankje of een praatje of een bezoek aan de wisseltentoonstellingen. We zoeken mensen die tijdens vaste openingstijden of tijdens verhuur of activiteiten gastheer of gastvrouw willen zijn. Je staat altijd met zijn tweeën.

Gastheer/gastvrouwschap houdt in: bar draaien, mensen rondleiden voor de expositieruimte en helpen bij verkoop van kunst uit de winkel, waar lokale kunstenaars kunst kunnen verkopen. Ook zijn er activiteiten, die regelmatig worden gehouden, met name in de avond, waarbij er twee gastheren/gastvrouwen dienst draaien.

Een enkele keer worden er ruimtes verhuurd, waarbij er vrijwilligers nodig zijn om open te doen. Als je hier ook gastheer/gastvrouw wil zijn, vragen we of je telefonisch bereikbaar wil zijn i.v..m het plannen van de roosters.

Tijd inzet: naar schatting 2 tot 8 uur per week

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan bij voorkeur een mail naar vrijwilligers@kreekoosterbeek.nl of bel tijdens openingstijden naar 06-83914786.

Coördinatorschap

Voor stichting Kreek zoeken we bevlogen mensen, die het leuk vinden om te helpen coördineren bij diverse onderdelen. Dit houdt onder andere in, een keer per maandvergaderingen bijwonen, roosters plannen van de gastheren/ gastvrouwen, mails en telefoontjes beantwoorden voor de stichting, het verhuren van de ruimtes in het pand en nog meer taken, waarbij je zelf kunt aangeven of je dat ook wil doen.

We maken gebruik van o.a. google-drive en een google-agenda. Er is een computer aanwezig op locatie, maar je kunt ook deels vanuit huis werken.

Stichting Kreek draait geheel op kracht van vrijwilligers. We zoeken iemand die bij met onze huidige coördinator wil samenwerken.

Tijd inzet: naar schatting 4 tot 10 uur per week, minder of meer uren is ook mogelijk

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan bij voorkeur een mail naar vrijwilligers@kreekoosterbeek.nl of bel tijdens openingstijden naar 06-83914786.

Activiteitencommissieleden

Lijkt het je wat om activiteiten te organiseren in Kreek? Er zijn nog veel avonden en middagen, waar een mogelijkheid is om in Kreek nieuwe activiteiten te organiseren, die met cultuur en ontmoeten te maken hebben. Bekijk onze huidige activiteiten op de website en laat je inspireren of misschien heb je zelf al een idee om wat voor Kreek te gaan doen? Je werkt samen met de PR-commissie van Kreek, die jouw activiteit in de pers en andere media onder de aandacht gaat brengen. Je activiteit kan zowel boven in de activiteitenruimte als beneden in de expositieruimte gehouden worden.

Tijd inzet: naar schatting 2 tot 4 uur per week, afhankelijk van de activiteit

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan bij voorkeur een mail naar vrijwilligers@kreekoosterbeek.nl of bel tijdens openingstijden naar 06-83914786.



Cultuur- & ontmoetingscentrum Kreek

Adres: Weverstraat 24, 6862 DP Oosterbeek

Website: www.kreekoosterbeek.nl

Vacaturelink: www.kreekoosterbeek.nl/krekers-gezocht

Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag: van 13:00 tot 17:00 uur

Zaterdagavond: van 20:00 tot 1:00 uur; daarnaast is Kreek te bezoeken tijdens diverse activiteiten.