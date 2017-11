Nederlands Openluchtmuseum het Kidsproof museum van Gelderland

Arnhem - Het Nederlands Openluchtmuseum uit Arnhem is vandaag door 4.000 Museuminspecteurs verkozen tot het "Kidsproof" museum 2018 van Gelderland. Kersvers Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, reikte de prijzen uit. In totaal werden de Nederlandse musea ruim 8.000 keer gekeurd door de Museuminspecteurs (kinderen t/m 12 jaar). Het Nederlands Openluchtmuseum valt bijzonder in de smaak: "Je kunt er meerijden met de tram, broodjes bakken en leren breien", aldus een Museuminspecteur.

Maar liefst 44 musea, verspreid over het hele land, mogen zich dit jaar Kidsproof noemen. Zo werd vandaag bekend gemaakt in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ook per provincie werd een winnaar bekend gemaakt. Het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers (uit Den Helder) werd verkozen tot het kindvriendelijkste museum van heel Nederland.



Lente uit Enschede kreeg uit handen van minister Van Engelshoven de prijs "Museuminspecteur van het jaar". Zij heeft deze titel verdiend door haar vele en kwalitatieve inspecties waarvoor ze veel stemmen kreeg op museumkids.nl. Met deze uitreiking is ook meteen het 7e inspectieseizoen van start gegaan.



Minister Ingrid van Engelshoven reikte ook de Museumeducatie Prijs aan Naturalis met het "Verwonderpaspoort" uit. Daarnaast ontving de Kunsthal Rotterdam een aanmoedigingsprijs voor "Kijk ze Kijken". Deze prijzen zetten samenwerkingen tussen scholen en musea in de schijnwerpers. Musea bieden een rijke, verrassende en inspirerende omgeving om te leren. Scholen kunnen musea helpen om nieuw publiek te bereiken en te interesseren.



Want meer waardering voor en sterkere binding met museale collecties begint steeds bij de jongste generaties.

Een overzicht van alle Kidsproof musea staat op www.museumkids.nl.