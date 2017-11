Boek 'Dit is ons Arnhem' overhandigd aan burgemeester Marcouch

Arnhem - Burgemeester Ahmed Marcouch nam op donderdag 9 november het eerste exemplaar van het nieuwe foto- en leesboek ‘Dit is ons Arnhem’ in ontvangst.

Stadsdichter Jesse Laport opende de boekpresentatie met het gedicht dat hij speciaal schreef voor de nieuwe uitgave, waarna auteur Thijs Löwenthal en fotograaf John Voermans het boek overhandigden aan de burgemeester. ‘Dit boek komt voor mij persoonlijk heel gelegen. Het gaat mij helpen om me in te werken’, zo verzekerde Marcouch de aanwezigen. ‘Maar ook als burgemeester; bedankt dat jullie deze Arnhemse verhalen hebben opgeschreven en op deze wijze verder kunnen brengen tot ver in het westen.’.

Het boek ‘Dit is ons Arnhem’ is een kleurrijke verzameling van foto’s van oude en nieuwe stadsgezichten en interviews met elf bekende en/of markante Arnhemmers, waarbij zij vertellen over hun persoonlijke herinneringen en over de voor hen bijzondere plekjes in de stad.

Stad van verhalen

Marcouch deelde op zeer persoonlijke wijze, wat het vertellen van verhalen voor hem betekent. ‘Ik kom zelf oorspronkelijk uit een dorp in Marokko en kon tot mijn tiende niet lezen en schrijven. Maar ik ben wel opgegroeid met verhalen vertellen. Arnhem is een stad van verhalen. Dat heb ik meteen de eerste dag dat ik hier was ervaren. Iedereen wil allerlei mij verhalen vertellen over de stad. Het gaat dan vaak over de Tweede Wereldoorlog, de Slag om Arnhem en de evacuatie. Er zijn nog steeds mensen onder ons die dat hebben meegemaakt. Soms vertellen zij dit met tranen in hun ogen, maar het gaat wel altijd gepaard met een grote trots op de stad en ik vind ook zeker dat ze met trots mogen vertellen.’



Het boek bevat 96 pagina’s, is een initiatief van uitgeverij Boekenbrouwers en is vanaf vandaag voor €19,95 te verkrijgen in de boekhandels in Arnhem en omgeving.