Aankomst en intocht Sint Nicolaas

Op zaterdag 18 november is het weer zover! De Sint en zijn medewerkers komen na een lange reis met de boot aan in Arnhem. Aan de Rijnkade, ter hoogte van het Provinciehuis stapt de Sint met zijn gevolg om 13.00 uur aan wal. Hierna volgt de intocht in de stad.



Ook dit jaar eindigt de stoet op de Korenmarkt, waarna Sint Nicolaas met zijn gevolg te voet verder zal gaan naar de Historische Kelders aan de Oude Oeverstraat. Daar logeert hij samen met zijn Pieten tot zijn vertrek.



Rijnkade

De Sint verheugt zich erop om Arnhem te bezoeken. De pakjespiet heeft laten weten dat de boot helemaal vol ligt met pakjes. Ook heeft de Sint heel veel Pieten meegenomen om alle pakjes bij de kinderen te brengen. Aan de Rijnkade speelt vanaf 12.20 uur het Pietenorkest en houdt het komische duo Peter en de Vliegmachien de kinderen bezig om het wachten wat korter te maken.



Burgemeester Marcouch heet de Sint en zijn gevolg welkom. Daarna stapt Sint Nicolaas op zijn schimmel om samen met zijn medewerkers de binnenstad van Arnhem te doorkruisen. Sinterklaas stopt onderweg een aantal keren om handjes te schudden. Om het allemaal extra gezellig te maken wordt de Sint vergezeld door een bonte stoet van medewerkers. Er lopen o.a. bakkerspieten, postpieten, kluspieten, acrobaatpieten en ponypieten mee. Verder zijn er Spaanse edelen en, niet te vergeten, natuurlijk nemen diverse muziekkorpsen deel aan de intocht.



Binnenstad en Korenmarkt

Zoals gebruikelijk doorkruist de Sint de binnenstad om vervolgens via de Steenstraat en de Van Muijlwijkstraat weer terug te keren naar de binnenstad. Onderweg stopt Sint Nicolaas twee keer om handjes te schudden. Dat doet hij op het Land van de Markt en op het Jansplein. Zoals gemeld, eindigt de stoet op de Korenmarkt, waar dankzij de ondernemers van de Korenmarkt opnieuw een leuk en gezellig programma georganiseerd is.



Uiteraard wordt gehoopt dat het weer zich van zijn goede kant laat zien. Kom kijken! Meer informatie op www.sinterklaasarnhem.nl

Route intocht Sint Nicolaas:

Rijnkade

Nieuwe Kade

Kadestraat

Oranjewachtstraat

Eusebiusbinnensingel

Walburgstraat *

Koningstraat

Land van de Markt (stop)

Beekstraat

Brouwerstraat

Brouwersplein

Johnny van Doornplein

Velperplein

Steenstraat

Velperweg

Van Muijlwijkstraat

Velperplein

Looierstraat

Gelerijdersplein

Jansplaats (stop)

Marienburgstraat

Ketelstraat

Land van de Markt

Koningstraat* Bakkersstraat

Kippenmarkt

Broerenstraat

Kerkstraat

Pastoorstraat

Bakkerstraat

Vijzelstraat

Rijnstraat

Hoogstraat

Korenmarkt (einde)



* er is enig voorbehoud nodig i.v.m. de werkzaamheden rondom het Kerkplein