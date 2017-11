Record bezoekers voor openluchttheater

Voor de openluchttheaters in Nederland gaat 2017 de boeken in met een recordaantal van bijna 400.000 bezoekers, een toename van ruim 94.000.

Een fantastisch resultaat want ook dit jaar was het een seizoen van uitersten: van tropisch warm tot stortbuiten en een spetterende tweede helft van de zomer.

Op 4 november, tijdens de Jaarvergadering van OPENLUCHTTHEATERS.NL (Vereniging Nederlandse Openluchttheaters), werden de bezoekersaantallen van de 38 aangesloten openluchttheaters bekend gemaakt.

Afgelopen seizoen trokken zij met 724 voorstellingen 394.197 bezoekers, een toename van 75 voorstellingen en 94.727 bezoekers ten opzichte van 2016.

Muziek bepaalt 43% van het programma gevolgd door toneel met ruim 25%. Cabaret en kleinkunst namen weer iets toe. Ook bij de jeugdvoorstellingen is een kleine toename te zien en blijft met 12% een constante factor binnen de programmering. Dans en dance-events zijn aanzienlijk toegenomen van ruim 2% vorig jaar naar 8% dit jaar.

Het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling komt dit jaar op 544 bezoekers, in 2016 was dit nog 461 met 649 voorstellingen.

De verhouding tussen professionele voorstellingen en amateurs is iets verder uiteengelopen in het voordeel van de professionals. Grote namen als Douwe Bob, 10CC, Wende, Racoon, Caro Emerald, 3 JS, Bløf, Typhoon, Milow, De Dijk, Kovacs en Ellen ten Damme zijn steeds vaker op het podium van de openluchttheaters te vinden. De tribute-bands zetten hun toenemende deelname ook dit jaar verder door met o.a. Pink Floyd Project, The Dutch Eagles, Abba, Fleetwood Mac, Joe Cocker, U2, Status Quo, en Crosby, Stills, Nash & Young.

Shakespeare was meer dan goed vertegenwoordigd met The Greatest Thing, De Getemde Feeks, Julius Ceasar, Shakespeare Verliefd, #romeo@julia en Comedy of Errors.

Cabaret en kleinkunst werd gespeeld door vele bekende grote namen: Pieter Derks, Theo Maassen, Mark van de Veerdonk, Bert Gabriëls, Yentl & De Boer, Sanne Wallis de Vries en Javier Guzman.

Ook voor Openluchttheater de Pinkenberg was het een goed jaar; het bezoekers aantal steeg met bijna 15 % naar bijna 5000 bezoekers. De kindervoorstellingen nemen een groot deel hiervan voor haar rekening. Een andere grote publiekstrekker dit jaar was Ellen ten Damme met Het Gelders Orkest; Voor het eerst in lange tijd was een voorstelling volledig uitverkocht, Met o.a. de Amsterdam Klezmer Band, Mathilde Santing en Dolf Jansen werd een inhoudelijk uitstekend programma gepresenteerd. ook de komende jaren hoopt het theater deze groei vast te houden.