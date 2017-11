Enthousiasme om de Citymarketing

ARNHEM – Woensdagavond 8 november is in Pathé Arnhem een drukbezochte thema¬bijeenkomst gehouden over de citymarketing van Arnhem. Het college van B&W heeft vlak voor de zomer een concreet besluit genomen om te starten met de inrichting van een zelfstandige organisatie voor de uitvoering van citymarketing Arnhem. Veel partijen in de stad ondersteunen dit initiatief en leveren graag een bijdrage aan de citymarketing van Arnhem. Citymarketing draagt immers bij aan een goed sociaaleconomisch klimaat: hoe beter het met de stad gaat, hoe meer dat uitstraalt naar bezoekers, bewoners en ondernemers!

Doel

Het doel van de avond was om iedereen bij te praten over de stand van zaken én om het enthousiasme bij de betrokken stakeholders om te zetten naar concrete inzet voor en bij de nieuwe organisatie voor citymarketing van Arnhem.

De avond werd geopend door burgemeester Ahmed Marcouch. Hij onderstreepte het grote belang van moderne citymarketing voor Arnhem. Wethouder Ron König schetste daarna een beeld van de plannen van de gemeente en de stappen die gezet zullen gaan worden. Tijdens de rest van de avond gaven twee sprekers voor de ruim 170 aanwezigen hun visie én inspiratie op het nut en de noodzaak van citymarketing: Madje Vollaers van bureau VollaersZwart liet voorbeelden zien van hoe je een goed evenement ook fysiek heel erg zichtbaar kunt maken, hoe dat door 'de stad' opgepikt kan worden en hoe je daarmee je stad op de kaart zet. Jeroen Lokerse van Cushman&Wakefield, Nederlands grootste vastgoedadviseur, had onderzocht welke troefkaarten Arnhem zoal heeft die voor buitenlandse investeerders interessant zijn en welke rol citymarketing hierin kan spelen. De avond werd inhoudelijk afgesloten met een panel dat de mogelijke vervolgstappen besprak.

Veel partijen

De bijeenkomst was georganiseerd door een bonte mix van Arnhemse partijen: made in