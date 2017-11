"Weet je waar ik wel zou willen zijn? In Ernem aan de Rijn, in Ernem aan de Rijn"'

Dit is zomaar een zin uit de nieuwe Ernemse carnavalshit gemaakt door gelegenheidsgezelschap DJ Walter Witlov ft. DJ Grey en De Ernemse Hertjes.

Jan Willem Gijsbers (alias Walter Witlov, bekend als de huis DJ van Vitesse) en Rik Welling (alias DJ Grey en bestuurslid bij de Carnavalsoptocht Arnhem) hebben een Ernems carnavalsnummer uitgebracht. De titel van deze singel, "In Ernem wil ik zijn",

is gebaseerd op het zeer bekende nummer "Bloemetjesgordijn". De tekst beschrijft typisch Ernemse bezienswaardigheden en tradities. Het nummer is gedeeltelijk in Ernems dialect gezongen. In de bijlage vindt u de songtekst.

Met de verkoop van de CD wil het gezelschap geld ophalen voor het Toon Hermans Huis in Arnhem. CD's kosten 5 euro. Alle reeds gemaakte kosten om de opnames te realiseren zijn inmiddels door sponsoren gedekt. Sommigen van hen worden ook in het nummer benoemd. Het nummer is opgenomen en gemasterd bij Tudor Studio in Arnhem. Het nummer is te beluisteren via de volgende link! https://soundcloud.com/walter-witlov-1/in-ernem-wil-ik-zijn/s-tlMV3. (deze link niet publiceren alleen voor de pers!!!)

De verkoop verloopt vanaf 11 november per voorinschrijving. Op deze datum start ook het carnavalsseizoen. Later komen er ook andere mogelijkheden om aan de CD te komen. Er worden iets meer dan 500 CD's gedrukt. Hierdoor hoopt het gezelschap een mooi bedrag te doneren aan het Toon Hermans Huis.

Onze burgemeester de Marcousch heeft de cd al even mogen bekijken en beluisteren. De officiële start verkoop vindt plaats tijdens het Vrijwilligersgala van de carnavalsvereniging Onganse op 18 november, in de nieuwe Parkzaal van het Musis Sacrum. We gedeputeerde van dienst zal de cd in ontvangst nemen. De feestelijke avond begint om 20.11 uur. Naast dat de cd te koop is zal het nummer ook ten gehore worden gebracht.