Mantelzorgcafé in Arnhem

Op donderdag 30 november organiseren Pleyade en Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem een mantelzorgcafé in Malburgstaete, St Gangulphusplein 1 in Arnhem.

Het thema is deze keer: Hoe vier ik de feestdagen?

De feestdagen voelen voor veel mensen nogal eens als een verplichting; anderen ervaren het als een gezellige tijd met familie of voelen zich juist eenzaam. Hoe voelt dit nu

voor u als mantelzorger? U wilt rekening houden met diegene voor wie u zorgt maar moet ook aan u zelf denken met deze drukke dagen op komst.

We gaan hierover samen in gesprek met een medewerker van het stadspastoraat.

Na afloop sluiten we af met een hapje en een drankje.Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar wel wenselijk. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar m.braam@mvtarnhem.nl of bellen naar MVT Arnhem op telefoonnummer : 026-3270174.