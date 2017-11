Een bijzonder Flamencoweekend: Flamenco workshop en Tablao Flamenco voorstelling op 2 en 3 december in Arnhem

De essentie van de flamenco ligt in het samenspel tussen de emotionele zang, passievolle dans en kenmerkende ritmische gitaar. En ineens overkomt het je: duende! Je wordt gepakt door de emoties en laat je meevoeren in de magie van het moment. In het zuiden van Spanje kun je er niet omheen - flamenco is daar dagelijkse kost. Het flamencoweekend vormt een unieke gelegenheid om dit bijzondere moment hier in Arnhem mee te maken.

Flamenco workshop

Op zaterdagmiddag 2 en zondagmiddag 3 december verzorgen Alejandro Cristobal en Argiro Tsapou een flamenco dansworkshop van twee dagen in Arnhem. Er is een workshop voor drie verschillende niveau's, van beginners tot vergevorderd. Voor de flamenco dansers in de stad en de regio een unieke gelegenheid om zich tijdens de workshop te verdiepen in de Fandangos, Cantiñas of Bulerias.

Flamenco voorstelling

Deze twee inspirerende artiesten verzorgen op zaterdag 2 december ook een Tablao Flamenco. Speciaal voor deze voorstelling komen vier bijzondere artiesten bij elkaar. Laat jezelf meevoeren door de dans, zang en gitaar!

Alejandro Cristobal en Argiro Tsapou treden samen met Yota Baron (zang) en Vicente Santiago (gitaar) op om 20.00 u in Theater de Leeuw in Arnhem. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Theater de Leeuw.

Informatie en aanmelding: Thessa Mobach, 06-41284837, flamenco.arnhem@gmail.com.