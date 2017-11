Vrijwilligersvacture van de week

Spelen met kinderen in AZC Elderhoeve

De kinderen in AZC Elderhoeve hebben weinig speelmogelijkheden tijdens hun verblijf in het AZC. Als vrijwilliger kun je verschil maken voor de kinderen. Dat doe je door ze de mogelijkheid te geven om te spelen, maar ook door ze spelend te laten leren. Je biedt ze ervaringen die ze nog niet kennen en leert ze spelenderwijs Nederland en het Nederlands kennen.

Bij AZC Elderhoeve is een speelkamer voor de kinderen. Deze speelkamer kan alleen open onder begeleiding van vrijwilligers. Als vrijwilliger (samen met 2 of 3 collega's) open je de speelkamer en gaat met de kinderen activiteiten doen of je begeleid ze bij het spelen.

Iedereen die het fijn vindt om met kinderen om te gaan is welkom. Mensen die activiteiten kunnen en willen organiseren zijn waardevol, maar mensen die gewoon willen meespelen met de kinderen zijn ook van harte welkom. Het gaat er gewoon om dat de kinderen in het AZC krijgen wat kinderen verdienen: speelplezier en aandacht!

Als vrijwilliger kun je echt een verschil maken voor kinderen. Het is rot wanneer mensen ervoor moeten kiezen om te gaan vluchten. Kinderen hebben al helemaal niets te kiezen. Je kunt als vrijwilliger hun situatie en hun start in Nederland beter maken door ze speelplezier en aandacht te geven.

Voor deze vacature wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Aanmelden of meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met mevrouw Jonathan Simonis, (06) 37437119 of via wiekinderen@gmail.com

Informatie over andere vrijwilligersvacatures:

Website: www.vrijwilligerscentralearnhem.nl. Daar vindt u o.a. een vacaturebank met een overzicht van de vacatures in Arnhem en omgeving.

Persoonlijk advies: U kunt een afspraak maken met één van de medewerkers van de vrijwilligerscentrale. Bel naar (026) 44 22 833 of stuur een e-mail naar info@vrijwilligerscentralearnhem.nl

Vrijwilligerscentrale Arnhem, voor al uw vragen over vrijwilligerswerk