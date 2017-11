Op Wereld Prematuren Dag ook in Rijnstate extra aandacht voor vroeggeboorte

Arnhem - Op 17 november is het Wereld Prematuren Dag. Op deze dag willen de Samenwerkende Organisaties voor Couveusekinderen (SOCK) vroeggeboorte onder de aandacht brengen. Jaarlijks worden er in Nederland meer dan 15.000 kinderen te vroeg geboren. Veel van deze kinderen liggen vanaf de geboorte voor langere tijd in het ziekenhuis. Dit is een spannende ervaring voor de ouders. En het kan ook invloed hebben op de andere leden van een gezin.

Op 17 november worden wereldwijd beroemde gebouwen en ziekenhuizen paars verlicht. Paars is de kleur van de Wereld Prematuren Dag. Naar aanleiding van een oproep van de SOCK zullen ook in Nederland op diverse plaatsen gebouwen paars verlicht zijn.



Wat doen we in Rijnstate?

Ook in Rijnstate staan we op deze datum stil bij vroeggeboorte en de gevolgen hiervan. Wij zetten die dag de ouders van al onze zieke patiëntjes op de afdeling Neonatologie extra in het zonnetje. We vergeten ook onze verpleegkundigen, artsen en andere ondersteunende medewerkers van die afdelingen niet. We trakteren deze dag iedereen op een gebakje en de ouders van onze patiëntjes krijgen van ons een cadeautje. Ook de afdeling kleurt een beetje paars door de ballonnen die we ophangen.



VrouwKindCentrum Rijnstate

In 2019 willen we starten met de nieuwbouw van het VrouwKindCentrum. Ouders van te vroeg geboren kinderen die in het ziekenhuis moeten blijven kunnen dan 24 uur per dag bij hun baby zijn. Ook de partner kan dan bij moeder en kind blijven slapen. Ze krijgen hun eigen ruime gezinskamer.



Informatiedag Bevallen@Arnhem

Vijf keer per jaar organiseert het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) op zaterdag in Rijnstate Arnhem een informatiedag Bevallen@Arnhem. Zwangere vrouwen en hun partner kunnen dan een rondleiding krijgen op de verloskamer. Heeft u een vraag? Stel deze gerust aan één van de aanwezige verpleegkundigen. Er worden presentaties gegeven over wat je kunt verwachten tijdens en na de bevalling. En in de centrale hal is een kraampjesmarkt. Verpleegkundigen van de afdeling Neonatologie zijn op de informatiedag aanwezig om vragen te beantwoorden.

Meer informatie over Bevallen@Arnhem