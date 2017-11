Moeder en zoons helpen in Ghana

Vijftienhonderd euro proberen ze op te halen, moeder Anneke Puttiger (40) met haar zonen Paul van Engelen (13) en Just van Engelen (11). Op 23 december zit het drietal in het vliegtuig naar Ghana, waar ze drie weken lang vrijwilligerswerk zullen verrichten.

Door Metka Hagen

VELP - "De 1500 euro zamelen we in om een watertoren te bouwen in Kitase, Ghana. Op de plek waar we vrijwilligerswerk zullen verrichten hebben ze geen douches of stromend water. Het enige wat ze hebben is een kleine watertoren, waar een aftappunt aan vast zit. Dit is echter niet voldoende", vertelt Anneke. De organisatie waarvoor ze vrijwilligerswerk zullen doen heet CO Foundation. "Het is eigenlijk bij toeval dat we hierop zijn gekomen. Mijn overbuurvrouw kende via via twee Nederlanders die in Afrika een hulporganisatie hebben opgericht. Dat is dus CO Foundation. Ik heb gesproken met de oprichter en hij was direct enthousiast. De meeste vrijwilligers helpen voor meerdere maanden, maar dat is voor mijn werk als verpleegkundig consulent niet haalbaar." Spannend vindt het drietal het wel. Just (11) vertelt: "De kinderen in Ghana hebben het heel zwaar, dat is niet zoals hier. Ze moeten overdag werken en hebben geen tijd voor leuke activiteiten". Ook Paul (12) vindt spannend en kan niet wachten om in Ghana te zijn. "Het zal ook leerzaam zijn. Ik ben benieuwd hoe het leven daar is. Met mijn klas op het Stedelijk Gymnasium in Arnhem proberen we ook een actie te bedenken om geld in te zamelen." Anneke zal in Kitase haar verpleegkundige ervaring delen door onder andere EHBO-lessen te geven. Just en Paul zullen voetbaltrainingen geven aan jongere kinderen. "De CO Foundation heeft zich verbonden aan de voetbalclub Action Boys FC. De jongens zullen dus lekker kunnen voetballen. We zamelen ook oude voetbalschoenen in. We hopen te vertekken met vier volle koffers met voetbalspullen", vertelt Anneke. Anneke glundert wanneer ze vertelt dat het bieden van vrijwilligershulp een levenslange droom van haar is. "Ik had dit doel als kind al en het heeft me nooit los gelaten. Na mijn HBO-V liep ik stage in de Verenigde Staten bij een indianenreservaat. Dat heeft zo'n impact op mij gehad. Het is heel mooi dat ik dit nu met mijn zonen ga doen. Ik denk dat dit echt een verrijking biedt voor hun leven. Het zal zo'n leerzame ervaring zijn. Ze zullen dit hun hele leven met zich meedragen. Niet alles is vanzelfsprekend, ik wil ze dat graag meegeven." Wilt u Anneke helpen met een donatie? "Ieder klein bedrag is welkom, de donatie komt volledig ten goede aan de bouw van de watertoren." U kunt uw donatie storten op: NL95 INGB 0004584761 t.n.v. A.J.B. Puttiger t.a.v. Watertoren Ghana