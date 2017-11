Asia Fashion Week

Internationaal Aziatisch Modespektakel binnenkort in Arnhem!

12 Internationale Designers, 12 Fashion Shows, Kunst, Cultuur, Historie, Inspiratie, Netwerken, Entertainment

Wilt u er ook bij zijn in de prachtige Sint Eusebius Kerk? Houd dan uw agenda vrij op 24, 25 en/of 26 November.

Ontwerpers uit o.a. Turkije, Indonesië, Vietnam, Taiwan, India, Marokko, Kazachstan, Ghana maar ook uit Nederland, zullen hun exclusieve collectie tonen, gebaseerd op de unieke kleuren, cultuur en historie van het overweldigende Aziatische continent, gebruikmakend van de prachtige stoffen en bijzondere prints.

Drie avonden lang kan men in de indrukwekkende Eusebius kerk kennis maken met de schoonheid van mode en kunst uit wel 57 Aziatische landen. Per avond presenteren vier ontwerpers zich. In de tussenliggende tijd is er ruimte voor entertainment, netwerken en natuurlijk een ontmoeting met de designers en kunstenaars. De avonden beginnen om 16:00, de shows zelf om 18:00.

WIN!!

Wij verloten een aantal kaarten onder de mensen die het antwoord weten op de volgende vraag: ''Wat is de herkomst van Batik stof?''

Vertel het ons en maak kans op het winnen van 2 exclusieve toegangskaartjes tot het evenement op de dag naar keuze t.w.v. €70,-! Mail uw antwoord naar: info@afweu.com.

Wilt u het risico niet nemen dat u dit evenement mist, kunt u kaarten bestellen via www.asiafashionweekeurope.com. Modestudenten ontvangen op vertoon van hun studentenkaart 50% korting.

Meer informatie over het evenement vindt u op: www.asiafashionweekeurope.com