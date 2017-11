Oliebollenvolleybaltoernooi

Evenals vorig jaar vindt tussen Kerst en Nieuwjaar in sporthal Valkenhuizen te Arnhem het grote Oliebollentoernooi volleybaltoernooi plaats, op 12 volleybalvelden. Vroeger stond dit bekend als het Kerstvolleybaltoernooi.

Het is inmiddels de 17e editie van dit toernooi en zal plaatsvinden op donderdag 28 december a.s. Vorig jaar namen er 48 teams deel aan dit gezellig en sportief toernooi.

Om zoveel mogelijk volleyballiefhebbers aan dit toernooi te laten deelnemen, is deelname zowel mogelijk voor geoefende als minder geoefende spelers. Er kan een keuze gemaakt worden uit 3 verschillende categorieën, t.w.:

I. Prestatieklasse voor geoefende spelers(competitieniveau)

II. Wedstrijdklasse voor geoefende en minder geoefende spelers

III. Recreatieklasse voor diegene, die het spelen belangrijker vinden dan de punten

Een van de voorwaarde voor deelname is o.a. dat uitsluitend met Gemengde Teams mag worden deelgenomen. Dit betekent, dat er altijd 2 dames in het veld dienen te staan.

Er wordt 's avonds van 18.00-23.00 gespeeld. Kosten zijn €50 per team.

Informatie en deelname formulieren zijn per e-mail verkrijgbaar bij:

Kees van Dongen

Keesvandongen1@outlook.com

De inschrijving sluit op woensdag 30 november 2017.