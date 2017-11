Nieuwe entree Stadslandbouw Mooieweg feestelijk geopend

Zo’n 70 belangstellenden bezochten op een stralende zaterdagmiddag 4 november de opening van de nieuwe entree van Stadslandbouw Mooieweg. Vertegenwoordigers van Voedselbank Arnhem en Natuurcentrum Arnhem plantten samen met een bewoonster van de Mooieweg en een bestuurslid en vrijwilligster van de Stadslandbouw een walnootboom. Daarna waren er hapjes en een feestelijk drankje.

Groot succes

De crowdfundingsactie voor de ‘groene stadsoase Mooieweg’, waaraan meer dan 80 mensen bijdroegen, werd zo officieel afgesloten. De vrijwilligers van Stadslandbouw Mooieweg zijn enorm blij met alle steun die zij voor hun crowdfundingsactie ontvingen. Er werd zelfs € 1.200,- meer opgehaald dan het beoogde bedrag van € 5.000,-. Met het extra geld is een vijver gerealiseerd. Voorzitter Tom de Koning: “Het is geweldig om zoveel steun uit de wijk te ervaren. Dat laat zien dat er behoefte is aan een groene ontmoetingsplek in Rijkerswoerd.”

Rustpunt

De nieuwe groene stadsoase bestaat uit een permacultuur tuin met wandelpaadjes en zitgelegenheid, een strook met eetbare struiken, (fruit)boompjes en een vijver. Natuurlijk moet de jonge aanplant zich nog ontwikkelen. Maar in het voorjaar zal het een prachtige groene plek zijn waar je je kinderen of kleinkinderen mee naartoe neemt. Een rustpunt waar je even afstapt van de fiets. Bezoekers zijn welkom om te komen genieten van de tuin en mogen in het groeiseizoen ook gerust iets eetbaars proeven. Meer informatie: www.facebook.com/StadslandbouwMooieweg