Subsidie provincie voor buurt- en dorpshuizen: nieuwe keuken, zonnepanelen, of aangepast toilet?

Arnhem - Beheerders van buurt- en dorpshuizen in Gelderland kunnen vanaf nu 50.000 euro subsidie krijgen om hun gebouw rolstoeltoegankelijk te maken. Ook voor zonnepanelen en aanpassingen voor nieuwe activiteiten, is vanaf nu geld beschikbaar. Doel is om dorpshuizen beter toegankelijk te maken en ze te helpen in de exploitatie.

Dorpshuizen zijn de spil in een dorp. Door allerlei activiteiten zorgen ze voor sociale contacten en maken een dorp leefbaar, maar met name oudere dorpshuizen zijn vaak nog niet goed toegankelijk voor rolstoelen. Hetzelfde geldt voor buurthuizen. De provincie komt daarom met een nieuwe subsidieregeling voor toegankelijkheidsmaatregelen zoals een automatische deur, lift, of aangepast toilet.

Bea Schouten: 'Iedereen is welkom in een buurt- of dorpshuis, dus iedereen moet mee kunnen doen aan activiteiten daar. Daarnaast helpt het gemeenschapshuizen ook weer in hun exploitatiemogelijkheden als ze beter toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld als een zorgaanbieder gebruik wil maken van een buurthuis is het belangrijk dat het gebouw toegankelijk is voor mensen die slecht ter been zijn.'

Zonnepanelen

Dorpshuizen hebben vaak moeite om de exploitatie rond te krijgen. Energielasten kunnen soms oplopen tot 10% van de totale kosten. Dorpshuize nkunnen daarom vanaf nu ook tot 50.000 euro subsidie krijgen voor zonnepanelen, of andere energiemaatregelen. Dit helpt de gemeenschapsgebouwen niet alleen in de energielasten, het maakt ze ook duurzamer.

Nieuwe keuken

Daarnaast kunnen buurt- dorpshuizen subsidie krijgen voor verbouwingen die nieuwe activiteiten mogelijk maken. Bijvoorbeeld een dorpshuis met een kleine keuken waar ze graag gezamenlijke maaltijden willen organiseren. Voor dit soort aanpassingen zoals een nieuwe keuken is tot 100.000 euro beschikbaar.

Leefbaarheid in buurten en dorpen

Doel van de subsidies is de sociale samenhang en de leefbaarheid in dorpen en buurten vergroten, daarbij zijn buurt- en dorpshuizen van groot belang. 'Ik ben heel blij met de nieuwe regeling. Dorpshuizen hebben het financieel moeilijk en kunnen daarbij absoluut hulp gebruiken.' aldus Peter van Heek van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland.