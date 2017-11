Zing mee met Jannes, Sieneke en Frans Duijts in Luxor Live

Arnhem - Vanaf 16 december staat Arnhem een week lang in het teken van de Top 2000 van Radio2 tijdens de Arnhem TOP2000. Net als voorgaande jaren is er weer een boordevol programma van muzikale evenementen opgesteld. Nieuw op het programma staat op 21 december in samenwerking met Poppodium Luxor Live en Emile Hartkamp: Hollands Glorie. Het belooft een avond met muzikale hoogtepunten te worden.

Hollands Glorie

Zing uit volle borst mee met de Gelderse muzikale hoogtepunten van 2017, de top 3 van de Gelderse Top 100 en het beste kroegenlied van 2017.

Met live optredens van:

Jannes

Marianne Weber

Frans Duijts

Jan Keizer & Anny Schilder

John de Bever

Sieneke

Ronnie Tober

Joey Hartkamp

Emile Hartkamp

Lytse Hille

Otto Lagerfett

Ancora

Arnhemse liedjesschrijver en producent Emile Hartkamp maakt er samen met de sterren een onvergetelijke avond van. Waarom deze artiesten? Allemaal hebben ze een link met Arnhem of Gelderland. Vele hits die deze avond langskomen zijn in Arnhem geschreven of geproduceerd. Waarom in Luxor Live? Het een plek waar Nederlandstalige muziek nog nooit zo groots live te horen was. Waar Arnhemmers nu samen kunnen genieten van het levenslied. Het publiek kan voor slechts 10 euro de Nederlandstalige topartiesten van zeer dichtbij beleven.

21 dec 20.30 u Luxor Live Kaarten à 10,- via luxorlive.nl/agenda/hollands-glorie/

Over Arnhem TOP2000

Al zeven jaar op rij verbindt de Arnhem TOP2000 generaties door middel van muziek. Een week lang kan men in de binnenstad van Arnhem de leukste muzikale evenementen bijwonen. Vaste prik op het programma zijn onder andere twee spetterende optredens van de TOP2000 Live Band in Luxor Live op zondag 17 december (avond = uitverkocht), de café route met live muziek, Top2000 Quizzen (allebei uitverkocht) en de TOP2000 popkoren contest op zaterdag 16 december.

Het volledige programma van de feestweek staat op arnhemtop2000.nl.