Leerpark Presikhaaf vanaf maandag weer geopend

Arnhem - Leerpark Presikhaaf, school voor Praktijkschool, VMBO en MBO, is vanaf maandag weer geopend. Dit betekent dat alle leerlingen, studenten en medewerkers weer naar school kunnen. Het gebouw is veilig, zo blijkt uit het onderzoek naar de vloerconstructie door het externe adviesbureau Hageman.



De gemeente Arnhem en lid College van Bestuur Toine Schinkel van de Christelijke Onderwijs Groep waar Leerpark Presikhaaf onder valt, zijn blij met de heropening. Geke Kersten, directeur van Leerpark Presikhaaf zegt daarover: "Dit is het nieuws waarop we de hele week hebben gehoopt. Het belangrijkste is dat we weer onderwijs kunnen verzorgen voor onze leerlingen, studenten en medewerkers in ons eigen gebouw. Fijn dat we weer aan de slag kunnen!"



Leerpark Presikhaaf werd ruim een week geleden uit voorzorg gesloten omdat er behoefte was aan nader onderzoek naar de vloerconstructie. Het onderzoek heeft een week geduurd. Het bestond uit een visuele inspectie, constructieberekeningen en een afrondende test waarbij de vloer van het gebouw met gewicht werd belast. De afrondende test bestond uit 3 belastingproeven die alle zijn geslaagd. Uit het onderzoek blijkt dat we het gebouw weer veilig kunnen gebruiken.



Bij nadere bestudering van de bouwtekeningen heeft het onderzoeksbureau nog wel een punt ontdekt dat we willen verbeteren. Dit betekent dat een van de drie gymzalen pas over enkele weken weer in gebruik kan worden genomen.



Leerpark Presikhaaf en de gemeente Arnhem zijn blij met de snelle hulp die ze hebben gekregen van alle organisaties en mensen om dit onderzoek en daarmee de heropening mogelijk te maken.