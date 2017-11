Werkbezoek ISK Bruningweg

Een warme ontvangst voor burgemeester Ahmed Marcouch op de ISK locatie Bruningweg. Hij was daar samen met onderwijs wethouder Ron König op werkbezoek. In de Internationale Schakelklassen (onderdeel van Vmbo 't Venster) zitten leerlingen die net in Nederland zijn komen wonen. Zij worden voorbereid op een vorm van vervolgonderwijs in Nederland met de nadruk op het zo snel mogelijk leren van de Nederlandse taal. Ook wordt er een stevige basis gelegd om meer van Nederland te begrijpen, zodat leerlingen volwaardig mee kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. Je thuis voelen in een nieuw land leer je niet alleen door in een klaslokaal te zitten, maar juist ook door mee te doen en kennis te maken met alle aspecten van de Nederlandse samenleving.