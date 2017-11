Milieudefensie gaat Luchtwachters inzetten in Arnhem

Milieudefensie is op zoek naar Luchtwachters in Arnhem. Luchtwachters zijn inwoners die controleren of gemeenten en het Rijk het vonnis van de rechter over gezonde lucht goed uitvoeren. Dit najaar oordeelde de rechter dat de overheid op zo kort mogelijke termijn moet zorgen dat de luchtkwaliteit overal in Nederland aan de wettelijke Europese norm voldoet.

Lokale luizen in de pels

Op dit moment wordt die wettelijke norm op in ieder geval 95 plekken in het land overschreden. De lucht is het ongezondst bij drukke wegen in zeven steden en bij intensieve veehouderijen. De knelpunten langs drukke wegen liggen in Arnhem aan de Velperbuitensingel en de Eusebiusbuitensingel. Maar ook in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven voldoet de kwaliteit van de lucht niet aan de wet. Anne Knol: "Daarom gaan de Luchtwachters daar als lokale luizen in de pels aan de slag. Ze controleren niet alleen de maatregelen. Ze voeren ook de druk op bij lokale politici, organiseren acties en maken mensen bewust van de luchtvervuiling in hun stad."

Luchtwachters voor het Rijksbeleid

Mensen die niet in genoemde steden wonen, zijn zeer welkom lid te worden van het Luchtwachtersteam voor het Rijksbeleid. "Want ook Den Haag moet keihard aan de bak," zegt Anne Knol, "de plannen die de staatssecretaris heeft gepresenteerd om aan ons vonnis te voldoen zijn ver onder de maat".

Topje van de ijsberg

De zeven gemeenten zijn nog maar het topje van de ijsberg. Op veel locaties waar de luchtkwaliteit wel aan de Europese wet voldoet, is de lucht toch ongezond volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. "Wij willen dan ook beleid waarmee de lucht voor iedereen gezonder wordt", zegt Anne Knol.

Oplossingen voor Arnhem duidelijk

De oorzaak van de belabberde luchtkwaliteit is al jarenlang duidelijk, en de oplossingen zijn dat ook. Er liggen voldoende maatregelen op de plank om Nederland gezonder te maken. Stimuleren dat mensen meer gebruik maken van openbaar vervoer, de fiets en elektrische deelauto's, bijvoorbeeld. Maar ook het invoeren van lagere maximumsnelheden, milieuzones instellen en zorgen voor autoluwe steden. Anne Knol: "Arnhem is goed begonnen met het voorstel voor uitbreiding van hun milieuzone. Maar er is meer nodig voor gezonde lucht en duurzame mobiliteit. Het terugdringen van onnodig autoverkeer zou een expliciet doel moeten worden van de gemeente."

Milieudefensie eist einde schending mensenrecht

Op 14 november staat Milieudefensie weer bij de rechter. Dan dient de zogenoemde bodemprocedure tegen de Staat voor gezonde lucht. In deze uitgebreide rechtszaak gaat Milieudefensie een stap verder dan in het kort geding van dit najaar. Milieudefensie eist in deze zaak dat de Nederlandse Staat stopt met het schenden van mensenrechten, in het bijzonder het recht op gezondheid. Knol: "Ademhalen is geen keuze, gemiddeld ademen we zo'n 10.000 liter lucht per dag in. Teveel mensen gaan nu dood of worden ernstig ziek door die slechte lucht. Iedereen heeft recht op gezonde lucht."