Trolleybusmuseum Arnhem 10 jaar!

Op 7 november 2017 is het precies 10 jaar geleden dat de toenmalige wethouder verkeer en vervoer van de gemeente Arnhem, Cees Jansen, het trolleybusmuseum Arnhem officieel heeft geopend. Het is gevestigd in de garage van de Breng bussen in Arnhem.

Een droom kwam uit voor buschauffeur Benny Aalbers, die na zijn pensionering graag zijn privé collectie wilde presenteren voor een breed publiek. En die kans werd hem geboden! Samen met een aantal vrijwilligers runt hij dat museum nu al weer 10 jaar. Het geeft een goed beeld van verleden, heden en toekomst van het openbaar vervoer in Arnhem e.o.

Sinds de opening hebben ca. 8.500 mensen het museum bezocht. Het museum is alleen op donderdagmiddag geopend, daarom een extra mooi resultaat. Behalve individuele belangstellenden komen er ook groepen scholieren, heeft het museum de deuren geopend op de Monumentendag met vervoer als thema en vinden er ook bijeenkomsten plaats die openbaar vervoer als onderwerp hebben. Recentelijk presenteerde Bert Koene zijn boek "De diligences van Bouricius" over anderhalve eeuw geschiedenis van een ondernemende familie die vanuit Arnhem en Amsterdam openbaar vervoer verzorgde. Jeugdland heeft het museum een aantal keren als rondleiding opgenomen in hun vakantiepaspoort.

Voor Benny Aalbers en zijn staf alle reden om vol enthousiasme hiermee door te gaan. Het museum is gevestigd in de garage van de Breng bussen, Westervoortsedijk 4 (ingang aan de Remisestraat, achter het stadskantoor) in Arnhem. Iedere donderdagmiddag geopend van 13.00-17.00 uur. Toegang gratis.