Afrikaanse spulletjes gezocht benefietmiddag

Op zondag 10 december organiseren een aantal actieve wijkbewoners van Sint Marten en aanpalende wijken een gezellige benefiet middag. Deze middag vindt plaats in de Nieuwe Hommel in de De Wiltstraat en de organisatie zoekt voor een veiling Afrikaanse spullen.

Georges, van Arnhem naar Accra

De opbrengst gaat naar een project in Accra, Ghana, waar voormalig wijkbewoner Georges Buckle nu ondersteunend werk doet voor en met mensen met een fysieke beperking.

Van het opgehaalde geld zullen er hulpmiddelen en protheses worden gekocht.

Veiling voor het goede doel

Op 10 december is er naast samen eten, workshops volgen, ook een mini veiling van Afrikaanse spullen, zoals maskers, tassen, kleding enz. Heeft u van een reis naar Afrika nog iets op zolder liggen, of besluit u om uw Afrikaanse beeld te donoren voor de mini veiling? Super fijn!

Wij zijn er blij mee! Graag een mailtje naar pimmpernel@gmail.com