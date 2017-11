De Wasplaats: meer dan een Wasserette!

Sinds 2016 is in Klarendal de Wasplaats open, een wijkwasserette aan de Klarendalseweg. De Wasplaats is een bewonersbedrijf met een sociale doelstelling. Naast de was voor grote en kleine klanten en een stomerij service punt, is de Wasplaats nog véél meer!



Bij binnenkomst op nummer 439 tref je een koffietafel met kranten voor ontmoeting, een hoek ingericht met handgemaakte spullen door wijkbewoners, een galerie en een platenhoek. Achterin de zaak treffen we de wasserette. De initiatieven voor in de Wasplaats komen uit de wijk en ontstonden onder begeleiding van het WijkWerkPalet; hét bewonersinitiatief voor het ontwikkelen, verbinden en begeleiden van participatie activiteiten en leer/werk- en vrijwilligersprojecten. De Wasplaats is voortgevloeid uit de behoefte van het WijkWerkPalet om een eigen stek te hebben met daar onder een verdienmodel. Het winkeltje Oogst kreeg er een permanente plek door en bewoners die handgemaakte spullen leveren, vinyl of kunst én dat verkopen, dragen een deel af aan Oogst.

Dagelijkse gezicht

Sinds de start van de Wasplaats is Rik van Houten er de gastheer. Hij draait niet alleen de was; hij draait ook graag vinyl en ontvangt de mensen met een bakje biologische koffie: 'Ik vind het erg leuk om in mijn eigen wijk iets de doen met bewoners. Wasjes draaien, mensen begeleiden, het winkeltje Oogst in de gaten houden, met de elektrische bakfiets wasjes naar de klanten brengen; de veelzijdigheid is erg leuk. Wassen, kunst, huisvlijt, vinyl en ontmoeting; ik voel me wel thuis hier!' aldus Rik.

Vijf dagen open

De Wasplaats is behalve woensdag en zondag, alle dagen open vanaf 9.00u. Als de Wasplaats gesloten is, gebruiken andere bewoners de ruimte voor sociale doeleinden. Zo is er iedere woensdag een inloop met diverse activiteiten en eens per twee weken maakt een breiclub in de avonduren gebruik van de ruimte. De koffie staat altijd klaar!

Tekst en beeld Zefanja Hoogers