Klimaatstraatfeest ook Ernums feestje

Staat jouw wijk al op de kaart van het Klimaatstraatfeest? Het streven is dat alle wijken in Arnhem meedoen met het Klimaatstraatfeest.

Omdat Arnhem Gouden Ster Gemeente is, hebben alle Arnhemmers voordeel bij deelname.

Samen met alle andere klimaatstraten van Nederland proberen we in de wintermaanden onze uitstoot zo ver mogelijk terug te dringen. Doe je mee?



Ben je al heel energiezuinig bezig, Hebben warmtepompen geen geheimen voor jou? Dan schuilt er misschien wel een heuse teamcaptain in jou en kun je je buren, vrienden, collega's of sportmaten ook enthousiast maken om mee te doen.



Samen maken we de stad energiek

Het is niet moeilijk. Het is vooral ook leuk om mee te doen. En het is voordelig voor je portemonnee. Ook kleine stapjes worden gewaardeerd. Met elke nieuwe aanmelding heeft jouw groep meer kans op een klimaatstraatfeest of een andere mooie prijs. Hoe meer mensen er mee doen, hoe beter!

Neem zelf een kijkje op www.klimaatstraatfeest.nl