Kinderen Kindcentrum De Werf ontbijten met burgemeester Marcouch

Burgemeester Marcouch ontbijt op maandag 6 november niet alleen. Hij krijgt gezelschap van 22 leerlingen van kindcentrum De Werf.

De Arnhemse basischoolleerlingen en de burgemeester bespreken waarom het belangrijk is om de dag goed en gezond te beginnen.

Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt, van 6 tot 10 november, genieten meer dan een half miljoen kin deren van een gezond ontbijt op zo'n 3.000 basisscholen. Elke dag gezond ontbijten: iedereen kan het. Daarom is 'Gezond ontbijten is geen kunst!' het thema van deze 15e editie. Een ontbijtjubileum met meer scholen dan ooit. In de week van het Nationaal Schoolontbijt ontbijten 265 burgemeesters met hun jongste inwoners.

Met het ontbijt wil burgemeester Marcouch aandacht vragen voor het Jeugdcultuurfonds Arnhem. Dit fonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar geen geld is om het lesgeld voor de muziek / dansschool of andere culturele activiteit te betalen. In dat geval kan een beroep gedaan worden op het Jeugdcultuurfonds.