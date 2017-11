Arnhem doet volop mee aan 'Week van Respect'

Arnhem - Van maandag 6 tot en met zondag 12 november is het de Week van Respect (zie ook weekvanrespect.nl). Ook in de gemeente Arnhem zijn er die week verschillende activiteiten die stilstaan bij het thema respect. Zo gaat wethouder Ron König van Diversiteit op 8 november in gesprek met jongeren van de Maarten van Rossem school over respect, tolerantie en talent. De Week van Respect is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat al sinds 2006 in Nederland wordt georganiseerd.



Hieronder een overzicht van de verschillende activiteiten. Meer en uitgebreidere informatie is te vinden op de website van de gemeente Arnhem onder nieuwsberichten. Entree of deelname aan activiteiten is gratis.



Maandag 6 november 11:00 uur

Vrijwilligerscentrale, Weerdjesstraat 168

Interactieve lezing "Diversiteit in de Klas".

Lezing wordt gegeven door drs. Lynn Voogt, gedragswetenschapper en eigenaar bureau MindMix





Woensdag 8 november, 19:00 uur

SWOA De Weldam, Middachtensingel 39,

Theatervoorstelling "Oude Wijn"

Theatergroep Gray

Aanmelden via whazeleger@swoa.nl

Donderdag 9 november, 14:00 uur

SWOA De Petersborg, Slochterenweg 40

Theatervoorstelling "Tour d'Amour"

Fotograaf en schrijfster Evelien van de Putte

Aanmelden via whazeleger@swoa.nl



Vrijdag 10 november, 16:00 uur

SWOA De Gaanderij, Driemondplein 1

Regenboogkookworkshop

Deze kookworkshop wordt verzorgd door SWOA, Bureau MindMix en Resto van Harte

Aanmelden via whazeleger@swoa.nl



Zaterdag 11 november, 20.00 uur

Café De Roze Bunker, St. Catharinaplaats 10

Party Respect4All met Soul muziek



Zondag 12 november, 13:00 uur

De wandeling start vanuit het pand van COC Midden-Gelderland, st. Catharinaplaats 10

Stadswandeling "Respect"

Deze stadswandeling in het thema respect wordt verzorgd door Gilde Stadswandeling Arnhem.