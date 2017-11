Museum Arnhem gaat verbouwen en organiseert slotmanifestatie

Arnhem - Museum Arnhem vernieuwt! Het museum breidt uit met een prachtig nieuwe vleugel ontworpen door Benthem Crouwel Architects. De vleugel steekt uit over de stuwwal in een spannend samenspel tussen kunst, natuur en uitzicht. Er komen nieuwe tentoonstellingszalen, publieksruimtes en de monumentale koepel is straks het kloppend hart van het museum. Voordat het museum zijn deuren sluit en de bouwvoorbereidingen starten, organiseert Museum Arnhem een slotmanifestatie.

Overnachting in de Rijnzaal

Als aftrap van de slotmanifestatie verloot Museum Arnhem een overnachting in de Rijnzaal. De overnachting wordt aangeboden in samenwerking met COCO-MAT (filiaal Arnhem) en vindt plaats in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 november 2017. Op vrijdag 3 november maakt het museum de winnaar via social media bekend.

Slotmanifestatie

Van dinsdag 14 tot en met zondag 19 november is de laatste week dat het museum geopend is. In deze week organiseert Museum Arnhem de slotmanifestatie met tal van activiteiten. In de Rijnzaal staan diverse activiteiten voor en door bezoekers op het programma. Middels een open call zijn veel originele inzendingen van performances, yogalessen tot concerten binnengekomen die momenteel ingepland worden. The Big Draw Nijmegen strijkt neer in Museum Arnhem met een bomvol tekenprogramma voor jong en oud. Ook zet Museum Arnhem nog één keer zijn collectie in het zonnetje. Een grote selectie van de door bezoekers hoogst gewaardeerde kunstwerken, de Publiekslievelingen, worden gepresenteerd. Op deze tentoonstelling gaan bezoekers ook zelf aan de slag geïnspireerd op deze kunstwerken. Tijdens de slotmanifestatie wordt het ontwerp van Benthem Crouwel Architects gepresenteerd en treden bezoekers in één van de museumzalen binnen in de studio van MAISON the FAUX. Hier zijn zij getuige van de totstandkoming van het eerste project na sluiting: WINDOWSHOPPER. Het museum verzamelt in deze laatste openingsweek herinneringen die bezoekers hebben aan Museum Arnhem.

Laatste kans

Nog tot en met zondag 19 november is Museum Arnhem regulier geopend. In Museum Arnhem kunnen bezoekers genieten van de tentoonstellingen: What's New, Publiekslievelingen, Lievelingen van Charlotte Bik, Lievelingen van Anne-Karlijn van Kesteren, Schone schijn, Gelders Balkon | Art Officials, Bas Kosters | De Kapitalist en Cinema Olanda Film | Wendelien van Oldenborgh.

Museum Arnhem

Museum Arnhem is hét museum voor (inter-)nationale moderne en hedendaagse kunst én vormgeving van de stad Arnhem. Speerpunten zijn realistische kunst uit de 20ste eeuw, sieraden en vormgeving, met extra aandacht voor niet-Westerse kunst en werk van vrouwelijke kunstenaars. Belangrijke thema's zijn ontwikkelingen en machtsverhoudingen in de samenleving. Het museum is beroemd om zijn bijzondere ligging middenin de stad met prachtig uitzicht vanuit de beeldentuin over de Rijn. Museum Arnhem is nog tot en met 19 november 2017 te bezoeken. Na de verbouwing opent Museum Arnhem naar verwachting eind 2019 de deuren voor het publiek.