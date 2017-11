Provinciale Staten besluiten over Begroting 2018 en kaders WFC Experience

Arnhem - Met het vaststellen van het Coalitieakkoord in 2015, de Midterm Review in mei 2017 en de Voorjaarsnota 2017 hebben Provinciale Staten (PS) bepaald waaraan ze geld willen uitgeven. De afspraken zijn verwerkt in de Begroting 2018. Hierover nemen PS op 8 november 2017 een besluit. Ook stellen ze vast de kaders voor het beschikbaar stellen van €15 miljoen voor het WFC Experience.

Minder motorrijtuigenbelasting

Tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota 2017 verzochten PS aan GS om een voorstel voor het verlagen van de opcenten motorrijtuigenbelasting. GS nemen in de Begroting 2018 op om deze belasting de komende 2 jaar niet te verhogen en geen inflatiecorrectie toe te passen. In 2020 verlagen we deze belasting met 0,5%. In totaal gaat het om €5 miljoen vermindering.

Kaders World Food Experience Center

Provinciale Staten bespreken ook de kaders voor het beschikbaar stellen van €15 miljoen voor het WFC Experience. Het geld is gereserveerd, maar nog niet vrijgegeven. Het centrum richt zich op de agrofoodsector en de consument. WFC Experience wil bezoekers laten zien hoe voedsel geproduceerd wordt en ze zo een ervaring meegeven en daarmee bewustwording creëren over voedsel en de keuzes die ze daarin maken.

World Food Center (WFC) in ontwikkeling bestaat uit de onderdelen Experience en Campus. Dit 2de onderdeel is bestemd voor wetenschap en bedrijven gericht op consumenten en bedrijven onderling. Wageningen Campus richt zich op wetenschap en wetenschap voor bedrijven.

Van stortplaats naar zonnepark

Provinciale Staten bespreken ook de meerjarenbegroting van Fonds Nazorg stortplaatsen 2018-2021. De provincie heeft de wettelijke taak erop toe te zien dat stortplaatsen geen nadelige effecten hebben op bodem, water en lucht. GS streven er zelfs naar om gesloten stortplaatsen, grote terreinen met beperkte gebruiksmogelijkheden, klimaatvriendelijk in te zetten. Zo wordt bij de AVRI in Geldermalsen een zonnepark aangelegd.

Locatie en tijd

Provinciale Staten vergaderen in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem op 8 november 2017. Om 10:00 uur start de vergadering. Kijk voor de volledige agenda in het Stateninformatiesysteem, www.gelderland.nl/stateninformatiesysteem.