Veranderingen in de dienstregeling van bus en trein op 10 december 2017

Regio - De provincie heeft besloten dat de dienstregeling van de regionale bussen en treinen in Gelderland aangepast mag worden. Deze veranderingen gaan op 10 december in. De vervoerders zorgen ervoor dat de reizigers tijdig op de hoogte zijn van de nieuwe dienstregeling.

Communicatie met de reizigers

De vervoerders zorgen ervoor dat reizigers tijdig op de hoogte zijn van de veranderingen. Dit gebeurt in de trein, in de reisapps, websites, op bushaltes enzovoort. NS voert landelijk campagne via radiospots, bilboards en andere communicatiemiddelen. Dit verhoogt de attentiewaarde bij de reizigers dat er op 10 december iets verandert. De voorlichtingscampagne start over enkele weken.

Ondanks alle voorlichting blijkt dat een beperkte groep reizigers niet op de hoogte is en de eerste tijd nog moet wennen aan de veranderingen. Dat is helaas niet te vermijden.



Een aantal wijzigingen op een rijtje

· Verdubbeling van de frequentie van trolleybus 2 in Arnhem Zuid naar 4x per uur;

· Verhoging van de frequentie van de lijnen 5 (Nijmegen-Groesbeek) en 352 (Arnhem-Wageningen) naar 6x per uur in de spitsuren;

· Verlaging frequentie lijn 331 (Nijmegen-Arnhem) in de daluren (09.00-13.00 uur) vanwege parallelliteit met trein. Binnen de steden blijft de frequentie 4x per uur;

· Wijziging route lijnen 1 en 14 in Nijmegen voor behouden van de bediening van de wijk Hazenkamp;

· Inkorten van lijn 1 (Nijmegen-Molenhoek) tot Malden;

· Opheffen van buslijn 3 (Oosterhout Dorp) met introductie van verlaagd tarief voor alternatief

· Breng Flex en realisatie fietsenstallingen



Proef met Breng Flex gaat door

Breng Flex is een nieuw systeem van flexibel vervoer. Het vervoer kan geregeld worden via een app en brengt de reiziger van halte naar halte. De eerste resultaten zijn positief. Het aantal reizigers groeit nog steeds en de klanttevredenheid stijgt. Per 1 oktober zijn er nog verbeteringen aangebracht: ouderen reizen met 34% korting en reserveren vooraf is mogelijk geworden. Daarom wordt de proef nog een jaar verlengd.



Veluwe

· Valleilijn 84 en 88 van Ede naar Wageningen via de WUR gaat in de spits 8 maal per uur rijden. Buiten de spits en in de vakantie rijden lijn 84 en 88 gezamenlijk iedere tien minuten.

· Lijn 293 Apeldoorn - Arnhem Presikhaaf gaat een andere route in Arnhem rijden. Via de Geitenkamp rijdt de lijn langs de HAN en dan door naar de Kleefse Waard. Hier wordt de Werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven aangedaan.

· De stadsbus Harderwijk gaat ieder half uur als lijn 1 rechtsom rijden. Lijn 2 vervalt hiermee. De bus gaat weer via het ziekenhuis rijden.

· Lijn 103 Amersfoort – Nunspeet wordt geknipt in Harderwijk. Lijn 101 zal gaan rijden tussen Harderwijk en Amersfoort Schothorst, alwaar aansluiting op treinen naar de Randstad. Lijn 111 gaat rijden tussen Harderwijk en Nunspeet.



Liemers/Achterhoek/Rivierenland

· Verbetering aansluiting op station Zutphen. Er komt een frequentere verbinding tussen Warnsveld en station Zutphen en tussen Zuidwijken en het station.

· Lijn 74 Doetinchem – Enschede wordt een hoogwaardige basislijn in de Oostelijke Achterhoek. Deze zal voor een deel via de nieuwe N18 worden gereden. Ook gaat de bus langs station Varsseveld rijden.

Trein Zutphen Winterswijk: uUitbreiding op ma/vr halfuurdienst tot 21:00 uur. Extra ritten:

19:20 Winterswijk – 19:53 Zutphen. 20:37 Zutphen – 21:10 Winterswijk

· Op zaterdag starten eerste rit naar Arnhem C. al vanaf Winterswijk (i.p.v. Doetinchem):

· 05:50 Winterswijk – 06:56 Arnhem



Veranderingen leiden ook tot discussie met gemeenten en inwoners

Ieder jaar zijn er een aantal punten waar groepen reizigers ervaren dat de dienstregeling voor hen verslechtert. Dat is niet te voorkomen. Grote groepen reizigers krijgen een betere aansluiting, zijn sneller op hun bestemming. Zo zijn er dit jaar onder andere discussies over de haltes in Beek, het verdwijnen van de trolleybus in de wijk Hoogkamp en in Nijmegen over het vervallen buslijn 3 tussen Oosterhout en Afrikamuseum. De veranderingen in de dienstregeling zijn in lijn met de visie op openbaar vervoer van de provincie. Bus-en treinlijnen waar veel mensen gebruik van maken worden versterkt door de verbinding sneller te maken of vaker de bus te laten rijden. Lijnen die parallel rijden met andere bus- of treinlijnen of waar weinig vraag naar is worden aangepast of vervallen. Hierbij wordt gekeken of andere vormen van mobiliteit meer aansluiten bij de wensen van de reiziger. Zo zorgen we voor sterker en betaalbaar openbaar vervoernetwerk.



Aanpassingen na advies van reizigersorganisatie, gemeenten en dienstencommissie vervoerders

De dienstregeling van de treinen en bussen in Arnhem/Nijmegen, Veluwe, Achterhoek en

Rivierenland worden door de vervoerders Arriva, Connexxion en Syntus gewijzigd. De wijzigingen zijn besproken met reizigersorganisaties-, gemeenten en de dienstencommissies van de vervoerders. Deze hebben advies uitgebracht over de voorgestelde wijzigingen.



Jaarlijks terugkerende veranderingen in de dienstregeling

De wijzigingen hebben te maken met jaarlijkse aanpassingen die nodig zijn om aan te sluiten bij het landelijk netwerk van NS. De wijzigingen worden landelijk zoveel mogelijk op één tijdstip, namelijk 10 december 2017 doorgevoerd.



Ter kennisname aan Provinciale Staten

De wijzigingen worden ter kennisname aan Provinciale Staten aangeboden.