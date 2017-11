Succesvolle aftrap nieuwe manier van leren op Titus Brandsma

Velp - Op 31 oktober jl. vond er een succesvolle aftrap van een nieuwe manier van leren plaats op Titus Brandsma. Leerlingen van mavo 3 en havo 4 gaan m.i.v. aankomend schooljaar werken via het 20-80learning principe. Het was een druk bezochte middag. Ouders en genodigden kregen uitleg over deze nieuwe manier van leren van Ankie Remijn. De leerlingen luisterden aandachtig naar leerlingen van het Mondial College uit Nijmegen, zij werken al volgens dit principe. Daarna was er een mini-schoolfeest in de aula met dj Violatorz.



20-80learning houdt in dat de leerlingen personaliserend, creatief, ondernemend, toepassings- en ontwikkelingsgericht, dynamisch onderwijs aangeboden krijgen. Vier dagen in de week aan de slag met gewone lessen en de vijfde dag werken aan uitdagende thema's. Dat is de kern van 20-80leren. In de projecten ligt de nadruk op vervolgstudie, research, ontwerp, profielkennis, competentieontwikkeling en een of meer moderne vreemde talen.

In mavo 3 volgen de leerlingen één van de volgende thema's: Design & Products, Business mavo of zesjarige havo. In havo 4 volgen de leerlingen één van de volgende thema's: International Sport College (binnen het profiel Economie & Maatschappij) of International Art College (binnen het profiel Cultuur & Maatschappij). Hierdoor zullen de leerlingen betere resultaten behalen en nog beter voorbereid zijn op het vervolgonderwijs. Ook ontvangen zij, naast het gewone diploma, een door het Ministerie erkend 20-80learningdiploma.