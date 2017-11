Kindervoorstelling op AZC

Arnhem - Op woensdagmiddag kregen de kinderen van AZC Elderhoeve bezoek van Lucienne Kuperus en Pascale Houde met hun voorstelling " Op de vlucht.." Een voorstelling speciaal gemaakt voor deze doelgroep . Over een meisje Adira die met de boot aankomt in een vreemd land . Ze wil

graag met haar pop Selfie en haar kist met spullen over de grens maar heeft geen papieren wat nu ?

Een grappige , herkenbare en ontroerende voorstelling met acteurs en poppenspel .Ondanks dat sommige kinderen nog maar net in Nederland zijn genoot iedereen op zijn manier en werd er heel wat afgelachen en meegeleefd.

Een heerlijke middag die mogelijk werd gemaakt door Het Vergeten Kind waarvoor heel hartelijk dank!