Bordjes Verbinden!

Arnhem - "Zittend in de lunchroom kijk ik om me heen. Net zoals ik zijn er enkele mensen alleen aan het lunchen. Ze kijken op hun mobiel of lezen de krant. Wat zou het gezellig zijn, denk ik bij mezelf, om ook gewoon eens te kletsen met deze mensen. Maar hoe nodig ik ze uit gezellig bij me te komen zitten…"



Vaak is de drempel voor mensen hoog om elkaar zomaar aan te spreken, terwijl veel mensen graag een praatje maken met een onbekende. Daarom biedt Vitale Verbindingen vanaf 6 november een bordje aan die u op tafel kunt zetten met de tekst, "Kom gezellig bij me zitten." Deze bordjes kunt u bij verschillende horecagelegenheden in Arnhem vinden.



Vitale Verbindingen wil Arnhemse wijkbewoners ook zo de mogelijkheid bieden om elkaar buiten de vaste inlooplocaties te ontmoeten. Daarbij tonen horecaondernemers hun maatschappelijke betrokkenheid. Verbinding is de basis van vele mooie contacten en initiatieven. Een klein gesprek kan de aanleiding zijn tot grote en mooie dingen of het kan gewoon gezellige ontmoeting betekenen.



In ieder geval willen we met deze bordjes de drempel verlagen om dat eerste contact te leggen. U vindt onze deelnemende locaties op www.vitaleverbindingen.nl. Heeft u al ondernemer zelf interesse om mee te doen aan dit mooie initiatief, mail dan naar vitaleverbindingen@gmail.com. We horen graag van u!