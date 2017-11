Musis & Stadstheater Arnhem presenteren ambassadeurs voorstellingen en concerten

Arnhem – Musis & Stadstheater Arnhem hebben meer en minder bekende stadsgenoten, cultuurliefhebbers en collega's gevraagd om hun ultieme muziek-/theaterkeuze voor seizoen 17|18 te geven. Aanstaande vrijdag staat de eerste voorstelling uit deze reeks, de keuze van Saskia Bak (directeur Museum Arnhem), in het Stadstheater.

'Musis en Stadstheater Arnhem willen voorstellingen programmeren voor een zo breed mogelijk publiek. Voor minstens alle Arnhemmers. Wij geloven dat muziek en theater een mens veel te bieden hebben en zelfs bijdragen aan het geluk van de mens. Om het publiek hier daadwerkelijk bij te betrekken hebben we meer en minder bekende stadsgenoten, cultuurliefhebbers en collega's gevraagd om hun ultieme muziek- of theatertip voor dit seizoen. Theater of muziek waar zij daadwerkelijk gelukkiger van worden. Op deze manier hopen we dat zij Arnhemmers kunnen inspireren om deze voorstelling eens te komen bekijken.' – Ingrid Scheper (programmeur).

Saskia Bak trapt af

De eerste tip komt van Saskia Bak, directeur van Museum Arnhem. Over For the time being van Schweigman& en Slagwerk Den Haag zegt Bak: 'Als je ergens nieuw komt, in een stad, op een school, ander werk of een clubje: moet je je altijd weer verhouden tot een groep. Dat is spannend en soms ook ingewikkeld. In ons museum gaat veel van de kunst over hoe mensen zich verhouden tot grotere, andere groepen. De voorstelling For the time being doet dat ook, weer op een hele andere manier. Dat maakt mij nieuwsgierig.' De voorstelling staat op vrijdag 3 en zaterdag 4 november in het Stadstheater.

Ambassadeurs

Degenen die Saskia opvolgen met hun theatertip, zijn: Piet Venhuizen (verslaggever De Gelderlander), Nazmiye Oral (actrice), Eva Rover (biograaf Kröller-Müller), Kees Bouwhof (eigenaar Stadsvilla Sonsbeek), Alex van Hooff (algemeen directeur Koninklijke Burgers' Zoo) en Jeroen Glissenaar (boswachter Arnhem). De muzikale tips worden gegeven door: Peter Vijfvinkel (verkoopadviseur muziekafdeling Het Colofon), Lucas Wiegerink (componist) en Paul Gersen (hoofdredacteur Lust for Life magazine).