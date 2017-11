Archeologisch Onderzoek Graven

Arnhem - Ten behoeve van de voorbereiding op de verplaatsing van toiletten, service en technische voorzieningen van de aanbouw aan de noordzijde naar een ondergrondse ruimte in de kerk vindt er tussen 6 en 16 november een archeologisch onderzoek plaats in de Eusebiuskerk in Arnhem.

Er worden 2 proefsleuven gegraven van 5 x 3 meter, één in het schip van de kerk onder het orgel en één in de zuidelijke zijbeuk. In verband met de hoeveelheid zand dat vrijkomt zal dit in 2 fases gebeuren.

Het is onduidelijk of er op deze plaatsten nog graven liggen, tijdens de Slag om Arnhem is de toren naar binnen gevallen en in het schip terecht gekomen. Bij de herbouw van de kerk na de oorlog is een betonlaag aangelegd, daaroverheen ligt nu een parketvloer.

Op andere plekken in de kerk , o.a. in de kooromgang liggen grafstenen onder de parketvloer.

Dit aanleg van de serviceruimten is gepland medio 2018.

Om het onderzoek te volgen is een toegangskaart te koop van € 5.00 deze is geldig van 6 tot en met 16 november. Een bezoek aan de toren met de panoramalift is inbegrepen.