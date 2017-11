Jans', het nieuwe horecaconcept bij Musis

Arnhem - Musis Stadstheater Arnhem (MSA) heeft Roelofsen, Gerritsen en Van Hooff bereid gevonden om een volledig vernieuwde horecazaak vorm te geven

Directieteam Gijsje van Honk en Hans Verbugt van Musis Stadstheater Arnhem (MSA), maakt bekend dat Addie Roelofsen, Chantal Gerritsen en de familie Van Hooff per 1 januari 2018 de exploitatie gaan verzorgen van het huidige Grand Café Mahler. Na een complete transformatie opent het vernieuwde horecaconcept medio april 2018 zijn deuren.

"We zijn verheugd dat we twee families die zeer betrokken zijn bij de stad Arnhem hebben kunnen enthousiasmeren om dit ambitieuze project met beide handen aan te grijpen", aldus Van Honk en Verbugt.

De centraal gelegen horecalocatie in de Arnhemse binnenstad zal een eigentijdse uitstraling krijgen, waar iedere Arnhemmer zich welkom voelt. JANS' is zeven dagen per week geopend op alle momenten van de dag, van ontbijt tot borrel. De horeca is fris, modern, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk. Oprechte gastvrijheid, een pure, ambachtelijke keuken en een duurzame filosofie staan hierbij centraal.

Familie van Hooff is geen onbekende in het Arnhemse, zij vormt al jarenlang de directie van het inmiddels 104-jarige dierenpark Koninklijke Burgers' Zoo. Alex en Bertine van Hooff voelen zich zeer betrokken bij de stad Arnhem en haar beeldbepalende iconen, zoals bijvoorbeeld het Nederlands Openluchtmuseum, Introdans, Sonsbeek State Of Fashion, Papendal en Musis Sacrum. Addie Roelofsen en Chantal Gerritsen waren samen een succesvol team bij 'Het Ambacht' in Driel, maar maakten pas echt naam met 'Hotel de Wereld' en sterrenrestaurant 'O Mundo' in Wageningen. In 2013 verkochten Roelofsen en Gerritsen hun bedrijven en bleven als adviseurs betrokken bij het ontwikkelen en begeleiden van diverse horecaconcepten, waaronder in Koninklijke Burgers' Zoo.